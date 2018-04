Amadeus Awards 2018: RAF Camora schickt „kleinen Bruder“ zur Verleihung!

Donnerstagabend fand die 18. Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards im Wiener Volkstheater statt. RAF Camora staubte den Preis in der Kategorie Hip-Hop/Urban ab, erschien aber nicht persönlich. Dafür kam sein „kleiner Bruder“…



„Bevor du mich auf Seitenblicke siehst und Amadeus, Amadeus, chill‘ ich mit Rihanna auf Barbados, auf Barbados.“ Seinen Textzielen machte der Wiener Rapper RAF Camora alle Ehre, und schickte kurzerhand einen Vertreter zu den gestrigen Amadeus Awards, um seinen Preis abzuholen.

In insgesamt 14 Katagorien wurden die begehrten Trophäen verliehen – in sieben allgemeinen und sieben Genre-Kategorien. Einer davon ging an Raphael Ragucci – besser bekannt als RAF Camora.

Dass der mittlerweile in Berlin wohnhafte Künstler nicht persönlich bei der Veranstaltung erscheinen würde, machte er bereits im Vorfeld klar. Dafür zeigte er schon vor einigen Wochen auf seinem Instagram-Profil, wen er stattdessen ins Wiener Volkstheater schicken würde.

Adam Rashwan – ein Junge, der Camora und seine Entourage des Öfteren begleitet und von ihnen als „kleiner Bruder“ bezeichnet wird, durfte den Amadeus als Vertreter des Rappers abholen.

Der 33-Jährige Künstler veröffentlichte gestern Abend von Berlin aus Instagram-Storys auf denen man den Jungen im Anschluss der Verleihung sieht.

Für den Produzenten ist dies bereits der zweite Amadeus. 2014 hatte er bereits in der Kategorie HipHop/R’n’B gewonnen. Bis 27.März konnte man einmal wöchentlich für seinen Favoriten abstimmen.

Amadeus Awards 2018: Die Gewinner im Überblick

Song des Jahres: Wanda – Columbo

Album des Jahres: Pizzera & Jaus – Unerhört Solide

Live-Act des Jahres: Bilderbuch

Songwriter des Jahres: Folkshilfe – Mir laungts

Alternative: Leyya

Electronic Dance: Möwe

FM4-Award: Farewell Dear Ghost

Schlager/Volksmusik: Nockalm Quintett

Hip-Hop/Urban: RAF Camora

Tonstudiopreis Best Sound: Bilderbuch für Album „Magic Life“

Pop/Rock: Wanda

Lebenswerk: Wilfried Scheutz

Jazz/World/Blues: 5/8erl in Ehr’n

Hard & Heavy: Kaiser Franz Josef

Der Amadeus Austrian Music Award ist der größte österreichische Musikpreis. Er wird seit 2000 jährlich in verschiedenen Kategorien an die in Österreich erfolgreichsten nationalen Musiker verliehen.