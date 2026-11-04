AMS-Geld im November: An diesen Tagen wird es ausbezahlt

Knapp 390.000 Menschen waren Ende Oktober in Österreich arbeitslos oder in AMS-Schulung. Für alle, die Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe haben, stehen nun die Auszahlungstermine im November fest.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Oktober weiter gestiegen. Insgesamt waren 389.941 Personen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung, um 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Für Bezieher von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe stehen nun die nächsten Auszahlungstermine an.

Auszahlungstermine

Das AMS zahlt Arbeitslosengeld und Notstandshilfe grundsätzlich rückwirkend aus. Für den Anspruchsmonat Oktober 2026 ist die Überweisung auf das Bankkonto für Donnerstag, den 5. November, vorgesehen. Der offizielle Postauszahlungstermin ist Montag, der 9. November. Bei postalischer Auszahlung kann das Geld je nach Zustellung auch zur Abholung hinterlegt werden.

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Die Auszahlungstermine unterscheiden sich von Monat zu Monat, etwa wegen Wochenenden und Feiertagen. Das AMS weist darauf hin, dass Überweisungen im Laufe des jeweiligen Auszahlungstages auf dem Konto gebucht werden können. Nachzahlungen können auch außerhalb der regulären Termine erfolgen.

Anspruch und Zuverdienst

Arbeitslosengeld erhält, wer beim AMS arbeitslos gemeldet ist und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, insbesondere die erforderlichen Versicherungszeiten. Der Grundbetrag liegt grundsätzlich bei 55 Prozent des maßgeblichen täglichen Nettoeinkommens. Je nach persönlicher Situation können Ergänzungen hinzukommen. Die genaue Höhe berechnet das AMS individuell.

Beim Zuverdienst zum Arbeitslosengeld gelten seit 2026 Änderungen und Verschärfungen.

Seit dem 1. Jänner 2026 ist ein geringfügiger Zuverdienst neben Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe nur noch in bestimmten Ausnahmefällen erlaubt. Dazu zählen unter anderem Nebenjobs, die bereits mindestens 26 Wochen parallel zu einer vollversicherten Beschäftigung ausgeübt wurden, sowie bestimmte Langzeitarbeitslose. Ausnahmen bestehen auch für Personen ab 50 Jahren oder mit einer Behinderung von mindestens 50 Prozent nach entsprechend langem Leistungsbezug, für Menschen nach längeren Krankheitszeiten und bei bestimmten AMS-Schulungen. Je nach Ausnahme gelten unterschiedliche Voraussetzungen und zeitliche Grenzen.