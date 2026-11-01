An Kinder verteilt: Nadeln in Halloween-Süßigkeiten entdeckt

Kinder öffnen ihre Beute und finden Metall statt Zucker. Nach Halloween ermittelt jetzt in mehreren Bundesländern die Polizei.

In mehreren Orten Deutschlands sind in Halloween-Süßigkeiten gefährliche Fremdkörper aufgetaucht. Die Polizei geht den Fällen nach, unter anderem in Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

In Umpferstedt/Herbsleben in Thüringen saß Silvio A. gerade mit seinen beiden Töchtern am Tisch, als er in einem Kaugummi auf eine Tackerklammer stieß. Er sagte gegenüber der Bild: „Ich kann nicht verstehen, wie man Metallgegenstände in Süßigkeiten für Kinder stecken kann. Wenn man Halloween nicht mag, lässt man einfach das Licht aus und öffnet nicht die Tür. Kinder können dadurch lebensgefährlich verletzt werden.“

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Auch in Herbsleben wurde eine Familie fündig. Melanie B. und ihre zehnjährige Tochter entdeckten in einem Kaubonbon eine Art spitzen Angelhaken.

„Wir selbst machen jedes Jahr einen großen Halloween-Aufbau für die Kinder. Deshalb finden wir das auch so unglaublich schlimm, wie man den Kindern das antun kann“, sagte sie. „Die Beamten nahmen das präparierte Bonbon mit.“

Weitere Fälle

In Filderstadt in Baden-Württemberg stießen zwei Familien in zwei Milch-Haselnuss-Schnitten auf mehrere Nadeln, die von außen nicht erkennbar waren. In Appenheim im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz fand ein neunjähriger Bub an einem Kaubonbon zwei winzige Magnete, die jeweils rund zwei Millimeter Durchmesser hatten.

In Misburg-Nord in Hannover wurden Nähnadeln in Süßwaren versteckt, die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. In Rielasingen-Worblingen im Landkreis Konstanz steckten in einzeln verpackten Waffelschnitten metallische Fremdkörper.

Die Polizei führt Ermittlungen in mehreren Bundesländern.

Nach den bisher bekannten Fällen wurde niemand verletzt; die Polizei forderte Eltern auf, die gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren und verdächtige Süßigkeiten samt Verpackung der Polizei zu melden.

Polizeiliche Empfehlungen

Die Polizei empfiehlt, verdächtige Süßigkeiten samt Verpackung aufzuheben. Eltern sollten mögliche Fremdkörper nicht eigenhändig entfernen, damit Spuren erhalten bleiben.

Wer auf etwas Verdächtiges stößt, wendet sich an das örtlich zuständige Polizeirevier und sichert die betroffenen Süßwaren als Beweismittel.