Anklagebank: Influencer als Fake-Kontrolleur in der Gastro

Weißer Kittel, Klemmbrett, Thermometer: Ein Influencer inszeniert sich als Kontrolleur und filmt heimlich. Jetzt sitzt er auf der Anklagebank.

In Hamburg sitzt der Influencer „Langlebepapa“ auf der Anklagebank. Er soll sich als Lebensmittelkontrolleur ausgegeben und dabei heimlich Videos gedreht haben. Wie der NDR berichtet, legte der 33-Jährige gleich zu Beginn des Prozesses ein Geständnis ab.

Am Freitag begann am Amtsgericht Hamburg die Verhandlung gegen den Mann. Verhandelt werden unter anderem Amtsanmaßung, unerlaubte Aufnahmen und mögliche Verletzungen von Persönlichkeitsrechten. Schon im Juni war er wegen vergleichbarer Vorfälle zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt worden.

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Im laufenden Verfahren steht zudem der Vorwurf im Raum, er habe ein Gespräch mit einem Arzt heimlich mitgeschnitten und veröffentlicht. Die Aufnahmen aus den Imbissen waren nach den vorgetäuschten Kontrollen in sozialen Medien gelandet. Laut „taz“ wurden im Gerichtssaal mehrere Videos abgespielt, die für die Anklagepunkte von Bedeutung sind.

Gezeigte Videos

In einem der Clips taucht der Influencer den Finger in einen Behälter mit Bolognese, schleckt ihn ab und steckt ihn danach nochmals in die Sauce. Ein weiteres Video, das laut „taz“ ebenfalls im Saal vorgeführt wurde, zeigt ihn im weißen Kittel, ein Klemmbrett in der Hand.

Er tritt als Kontrolleur auf und lässt einen Angestellten des Imbisses Anweisungen ausführen. Mit einem Infrarotthermometer misst er die Temperatur an Stirn, Rücken und Gesäß des Mitarbeiters.

Zu Beginn der Verhandlung gestand der 33-Jährige die ihm vorgeworfenen Taten, wie der NDR berichtet. Sein Anwalt gab an, die Videos hätten ursprünglich auf Missstände hinweisen sollen.

Über seinen Verteidiger bot der Angeklagte den Betroffenen jeweils 1.000 Euro als Entschädigung an. Laut „taz“ bat er außerdem eine Frau persönlich um Verzeihung: „Wenn ich Sie hier so sitzen sehe und sehe, wie sehr es Sie mitnimmt, dann tut es mir richtig leid.“

Finanzielle Verhältnisse

Beim nächsten Verhandlungstermin sollen die finanziellen Verhältnisse des Influencers zur Sprache kommen. Die frühere Entscheidung hatte 150 Tagessätze zu je 20 Euro festgelegt, was rechnerisch einem monatlichen Nettoeinkommen von rund 600 Euro entspricht. Laut „taz“ will der Richter mehrere Bargeldeinzahlungen und Einnahmen aus einer Spendenaktion prüfen.

Für seine juristischen Streitigkeiten hatte der Influencer im Netz um Unterstützung gebeten, mehr als 37.000 Euro kamen dabei zusammen. Kurz vor Prozessbeginn verschwanden zahlreiche Inhalte von seinen Social-Media-Kanälen. Auf die Frage nach geschlossenen Accounts erklärte er laut „taz“, er wolle nicht, dass sich sein Leben nur noch darum drehe, Strafen zu bezahlen.

Am 13. November wird der Prozess fortgesetzt.

Ein Urteil ist noch nicht gefallen.