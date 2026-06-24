Acht Aktivisten, ein Protest – und Urteile, die in der US-Geschichte ihresgleichen suchen. Texas setzt einen Maßstab mit weitreichenden Folgen.

Wegen Protesten gegen ein Abschiebezentrum im US-Bundesstaat Texas sind acht Aktivisten zu insgesamt 450 Jahren Haft verurteilt worden. Das US-Justizministerium bestätigte die Urteile. Den Angeklagten, denen die Staatsanwaltschaft eine Zugehörigkeit zur Antifa vorwarf, wurde ein „terroristischer Angriff“ zur Last gelegt.

Es handelt sich um die ersten Verurteilungen dieser Art, seit US-Präsident Donald Trump die Antifa am 22. September 2025 per Präsidialdekret als „inländische terroristische Organisation“ eingestuft hatte. Trump macht die Antifa für den Tod des Podcasters und Rechtsaußen-Aktivisten Charlie Kirk verantwortlich, der am 10. September ums Leben kam und mit dem der Präsident persönlich befreundet war. Experten weisen allerdings darauf hin, dass hinter dem Begriff „Antifa“ weniger eine strukturierte Organisation als vielmehr eine linke politische Strömung steht. Mehrere juristische und politische Experten stellen die Verfassungsmäßigkeit und rechtliche Durchsetzbarkeit von Trumps Einstufung ausdrücklich in Frage, da die Terrorlisten im US-Recht primär für ausländische Organisationen vorgesehen sind.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Schwerste Einzelstrafe

Die schwerste Einzelstrafe traf Benjamin S., den das Gericht als Anführer der Gruppe einstufte: Er wurde zu 100 Jahren Haft verurteilt. Die Geschworenen befanden ihn des versuchten Mordes an einem Vollzugsbeamten für schuldig. Laut Überzeugung der Jury hatte S. dem Beamten in den Hals geschossen, das Opfer überlebte den Angriff.

Die übrigen Verurteilten erhielten Haftstrafen zwischen 30 und 70 Jahren. Sie hatten am amerikanischen Nationalfeiertag, dem 4. Juli 2025, vor der Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE Feuerwerkskörper gezündet und wurden darüber hinaus wegen „materieller Unterstützung von Terroristen“ schuldig gesprochen.

Justizminister Todd Blanche, der zuvor als persönlicher Anwalt Trumps tätig gewesen war, kommentierte die Urteile mit den Worten: „Die heute verhängten Strafen zeigen, dass Antifa-Terroristen, welche die Sicherheitskräfte und Bundesgebäude angreifen, mit einer schnellen und unerbittlichen Justiz rechnen müssen.“ Die Strafmaße gegen acht weitere Angeklagte im selben Verfahren werden für den 1. Juli erwartet.

Kritik der Verteidigung

Philip Hayes, der Verteidiger des Hauptangeklagten Benjamin S., widersprach der Darstellung des Justizministers entschieden. Nach Angaben des Senders PBS erklärte Hayes: „Das hier ist nicht ein Haufen Terroristen. Das ist eine Gruppe von Kindern und jungen Erwachsenen, die wirklich ein großes Herz haben und deren Stimme wirklich gehört werden sollte.“ Die Angeklagten hätten zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt, Menschen zu verletzen.

Kritiker sehen in dem Verfahren ein Muster: Trump nutze das Justizministerium gezielt als Instrument gegen politische Gegner. Der Fall in Texas gilt als Präzedenzfall. Nach Protesten gegen Abschieberazzien in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota hat die Bundesjustiz inzwischen 15 weiteren Personen Verbindungen zur Antifa vorgeworfen.