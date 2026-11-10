Arena Wien: Stadt streicht Jahresförderung ab 2027

Die Arena Wien steht vor einem finanziellen Einschnitt: Ab 2027 streicht die Stadt eine Förderung von 259.000 Euro. Der Trägerverein warnt vor der Schließung wichtiger Bereiche der traditionsreichen Kulturstätte.

Die Stadt Wien streicht der Arena Wien ab 2027 die Förderung in Höhe von 259.000 Euro. Wie „MeinBezirk“ berichtet, haben die MA 13 und das Büro von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) die Maßnahme bestätigt. Von der Arena kommt dafür deutliche Kritik.

Die Behörde spricht von einer „Prioritätensetzung“. Wegen angespannter Budgets müsse sich die Stadt auf das „Kerngeschäft“ konzentrieren.

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Die Kürzung trifft den Trägerverein Forum Wien, Arena, Verein zur Förderung und Verwirklichung von Kultur-, Jugend- und Kommunikationszentren (KJKZ). Der Veranstaltungsort selbst soll von den Maßnahmen unberührt bleiben.

Die Stadt begründet die Entscheidung mit der angespannten Budgetsituation. Künftig wolle man die verfügbaren Mittel stärker auf die ganzjährige Kinder- und Jugendarbeit konzentrieren. Aus Sicht der zuständigen Stellen soll die Arena als Veranstaltungsort weiterhin bestehen bleiben. Der Trägerverein widerspricht jedoch der Einschätzung, dass sich die Förderstreichung ohne größere Auswirkungen auf das kulturelle Angebot umsetzen lasse.

Scharfe Kritik

Laurenz Platzer, Obfrau-Vize des Trägervereins, sprach von einem „Kahlschlag“ und nannte die Streichung eine „Katastrophe“ für die Kulturinstitution. Nach Angaben der Betreiber war die Förderung schon 2026 um zehn Prozent gekürzt worden. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger bezeichnete die Arena als „unverzichtbaren Bestandteil der Wiener Kultur- und Musikszene“ und warnte, die Streichung wäre eine „Katastrophe“. Hohenberger erklärte außerdem, dass er bereits mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling über die Zukunft der Arena spreche, um eine tragfähige Lösung zu finden.

Nach Einschätzung von Laurenz Platzer könnte die Streichung weitreichende Folgen haben. Der Trägerverein müsste voraussichtlich acht Proberäume aufgeben sowie die Kleine Halle und den Clubraum DreiRaum schließen. Auch kostenlose Angebote wie Schulführungen, Workshops, Benefizkonzerte und Familienveranstaltungen wären gefährdet.

Die personellen Auswirkungen sind noch nicht absehbar. Insgesamt beschäftigt die Arena rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für 2027 sind laut Platzer bereits 240 Konzerte geplant, davon 130 im nicht kommerziellen Bereich. Der Verein hofft weiterhin auf Gespräche mit der Stadt, um eine Lösung zu finden.

Die Förderstreichung trifft die Arena zu einem Zeitpunkt, an dem zahlreiche Konzerte für 2027 bereits vertraglich vereinbart sind. Sollten Veranstaltungen abgesagt werden müssen, könnten nach Einschätzung von Platzer Ausfallzahlungen und Künstlergagen in hoher sechsstelliger Höhe anfallen. Im schlimmsten Fall befürchtet er auch eine persönliche Haftung der verantwortlichen Vereinsorgane. Ob diese finanziellen Risiken tatsächlich eintreten, ist derzeit offen.

Arena-Geschichte

Die Arena Wien ging 1976 aus einer aktivistischen Besetzung gegen den Abriss des Auslandsschlachthofs hervor. Den Abriss zu verhindern, gelang nicht.

Die Initiative legte aber den Grundstein für eines der beliebtesten und größten alternativen Kultur- und Jugendzentren der Stadt.

In dessen Kleiner Halle starteten Bands wie Wanda und Bilderbuch ihre Laufbahn.