Arktis-Poker: London und Kopenhagen schmieden Bündnis gegen Trump

Während Trump an seinen Grönland-Plänen festhält und mit Strafzöllen droht, schmieden Großbritannien und Dänemark ein Verteidigungsbündnis für die Arktis-Region.

Verteidigungsgespräche

Großbritannien und Dänemark planen Verteidigungsgespräche zur Arktis-Sicherheit. Als Reaktion auf die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Grönland haben Großbritannien und Dänemark für Mittwoch bilaterale Verteidigungsgespräche anberaumt. Der britische Verteidigungsminister John Healey wird dafür nach Kopenhagen reisen, wie sein Ministerium mitteilte.

Im Zentrum der Beratungen steht die Frage, wie europäische Staaten die Sicherheit im sogenannten „hohen Norden“ – dem europäischen Teil der Arktis einschließlich Grönlands – stärken können. Darüber hinaus werden beide Länder über den Schutz kritischer Infrastruktur in der Ostsee und im nördlichen Polargebiet beraten sowie eine geplante Übung der von Großbritannien geführten „Joint Expeditionary Force“ (gemeinsame Eingreiftruppe) erörtern. Auch die fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine und die Zusammenarbeit bei der Drohnenabwehr stehen auf der Tagesordnung.

Trumps Grönland-Ambitionen

Trump zeigte sich am Dienstag zwar optimistisch, eine Lösung zu finden, beharrte jedoch auf seinem Ziel, Grönland unter US-Kontrolle zu bringen. Die Reaktionen der europäischen Partner fallen unterschiedlich aus. Während die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen den Vorstoß kategorisch zurückwies und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor einer internationalen Ordnung des „Rechts des Stärkeren“ warnte, plädierte die britische Regierung für Deeskalation.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas versicherten Dänemark die uneingeschränkte Solidarität der Europäischen Union und unterstrichen die Unantastbarkeit der dänischen Souveränität.

Transatlantische Spannungen

Der Konflikt belastet zunehmend das transatlantische Verhältnis und weckt Befürchtungen vor einem Handelskrieg. Trump kündigte Strafzölle von zunächst zehn Prozent auf Waren aus europäischen Ländern an, solange diese den Erwerb Grönlands durch die USA blockierten. Ab Juni sollen diese Abgaben auf 25 Prozent ansteigen.

Die EU hat ihrerseits Gegenmaßnahmen in Aussicht gestellt, darunter Zölle auf US-Importe im Umfang von 93 Milliarden Euro.

Russland nutzt die Situation, um Zweifel an Dänemarks Hoheitsrechten über die Insel zu schüren. Außenminister Sergej Lawrow erklärte, Grönland sei kein natürlicher Bestandteil Dänemarks, bestritt jedoch eigene territoriale Ambitionen Moskaus. In Deutschland betrachtet laut einer Forsa-Erhebung mit 71 Prozent eine deutliche Mehrheit die USA nicht mehr als Verbündeten, sondern als Gegner.

Dänemarks diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Krise scheinen bislang erfolglos. Die übrigen nordischen Staaten bekunden ihre Solidarität mit Kopenhagen.

Innerhalb der NATO wird offenbar an einem neuen Vorschlag gearbeitet, um Trump entgegenzukommen.