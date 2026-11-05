Arnautovic könnte Roter Stern schon im Winter verlassen

Belgrad könnte für Marko Arnautovic schneller enden als geplant. Die Spur führt zurück nach Österreich, womöglich sogar nach Linz.

Für Marko Arnautovic könnte die Zeit bei Roter Stern schon im Winter vorbei sein. Wie das serbische Czv Magazine berichtet, spielt der 37-Jährige mit dem Gedanken, seine Karriere in der österreichischen Bundesliga ausklingen zu lassen.

Offene Vertragslage

Den Nährboden für die Spekulationen liefert die Vertragslage. Der Kontrakt des Angreifers in Belgrad läuft noch bis zum 30. Juni, eine Verlängerung ist eher unwahrscheinlich. Rund 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt machen Arnautovic zudem zu einem teuren Posten im Kader.

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Will der Klub noch eine Ablöse kassieren, müsste er im Winter verkaufen. Im Sommer wäre der Stürmer ablösefrei zu haben.

Im Sommer 2025 war Arnautovic als Hoffnungsträger nach Belgrad gekommen, um Roter Stern zurück in die Champions League zu führen. Doch zum zweiten Mal hintereinander verpasste der Klub die Ligaphase der Königsklasse. Auch in der Europa League stellte sich der große Wurf nicht ein.

Derzeit ringt der serbische Meister in der Conference League auf Rang 22 um ein Play-off-Ticket. Arnautovic steht bei sieben Toren in 16 Saisonspielen.

Im Angriff ist allerdings Bamba Dieng als erste Sturmspitze gesetzt. Dazu soll Trainer Albert Riera für die Zukunft einen anderen Stürmertyp bevorzugen.

Rückkehr nach Österreich

Besonders pikant ist die Aussicht auf eine Rückkehr nach Österreich. Schon vor dem Schritt nach Belgrad hatten intensive Gerüchte um Rapid für breite Aufmerksamkeit gesorgt. Nun steht ein zweiter Anlauf beim Jugendklub wieder im Raum.

Genannt wird außerdem der LASK, der nach der Ligaphase der Champions League dank zusätzlicher Millionen aus der Startprämie finanziell im Aufwind ist. In Linz wäre ein prominentes Sturmduo denkbar, Arnautovic gemeinsam mit seinem früheren ÖFB-Kollegen Sasa Kalajdzic.

Als weitere Möglichkeit gilt Italien, wo Arnautovic mit seiner Familie, unter anderem in Bologna, ein Zuhause gefunden hat.