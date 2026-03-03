Asylgeld-Skandal: 66.000 € trotz Immobilien und Bitcoin noch nicht beglichen!

Ein Weingut in Istanbul, Bitcoin im Wallet – und trotzdem Grundversorgung. Ein Fall aus Braunau landet jetzt vor Gericht.

In Oberösterreich beschäftigt ein Fall von mutmaßlichem Sozialmissbrauch derzeit die Justiz: Eine türkische Asylfamilie soll über Jahre hinweg staatliche Grundversorgungsleistungen in Anspruch genommen haben, obwohl sie nachweislich über beträchtliches Vermögen verfügt haben soll. Der Betrag, dessen Rückzahlung das Land einfordert, beläuft sich auf exakt 66.457 Euro.

Ans Licht gekommen war der Fall im Sommer, als eine Routinekontrolle in einem Asylquartier in Braunau am Inn entsprechende Hinweise lieferte. Den behördlichen Ermittlungen zufolge ist der 37-jährige Vater Eigentümer eines Bauernhofes mit einem 4,4 Hektar großen Weingarten sowie einer Wohnung in Istanbul. Darüber hinaus wurden in einem digitalen Wallet 1,5 Bitcoin sichergestellt, die zum damaligen Zeitpunkt einem Gegenwert von rund 150.000 Euro entsprachen.

Mehr zum ThemaKarten-Revolution: Bargeld-Stopp für 2.150 Asylwerber⇢

Sofortige Konsequenzen

Die Konsequenzen seitens des Landes ließen nicht lange auf sich warten: Die Grundversorgungsleistungen wurden umgehend eingestellt, die Unterkunft aufgelöst. Am 20. Juli erging ein Rückforderungsbescheid über 66.457 Euro, der sämtliche bezogenen Leistungen umfasst – darunter Grundversorgung, Verpflegungsgeld, Krankenversicherungsbeiträge sowie Unterkunftskosten.

Mehr zum ThemaNeue Regel in Salzburg: Asylwerber bekommen kein Bargeld mehr⇢

Integrations-Landesrat Dr. Christian Dörfel erklärte dazu: „Wir nutzen alle rechtlichen Möglichkeiten, um im Falle eines Sozialmissbrauches die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auf diese Weise konnten im letzten Jahr missbräuchlich verwendete Hilfsgelder in der Höhe von rund 900.000 Euro wieder eingeholt werden – der Fall ist noch gerichtsanhängig und wird von uns konsequent weiterverfolgt.“

Die Familie hat den Bescheid jedoch angefochten, weshalb die Angelegenheit nun vor Gericht ausgetragen wird.