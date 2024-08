Aufregung in Wien: „Muslim Lifestyle Shop“ verkauft radikale Bücher

Die Eröffnung eines neuen Fachgeschäfts in Wien-Floridsdorf sorgt derzeit für Aufsehen und Besorgnis, KOSMO berichtete. Der „Muslim Lifestyle Shop“, der kürzlich seine Türen öffnete, bietet ein Sortiment, das neben herkömmlicher islamischer Kleidung auch eine Auswahl umstrittener Bücher umfasst.

Zweifelhaftes Literaturangebot

Unter den angebotenen Büchern befindet sich der Ratgeber „Die Scheidung nach islamischem Recht“ (4,90 Euro). Dieses Werk stellt das deutsche Scheidungsrecht als schädlich für die Gesellschaft dar, indem es behauptet, es führe zur „Zerstörung der Familie als Keimzelle der Gesellschaft, Erzeugung eines Misstrauensverhältnisses zwischen Mann und Frau und nicht zuletzt Begünstigung der Homosexualität“.

Zudem wird das Buch „Korrekt bedeckt – Wie man sich als Muslimin richtig kleidet“ (8,90 Euro) verkauft, welches Bekleidungsempfehlungen speziell für muslimische Frauen gibt. Auch ein Blick in das Sortiment an Kinderbüchern wirft Fragen auf: In „Mein Sunna-Buch“, empfohlen für Kinder im Alter von 3-6 Jahren, ist ein kleines Mädchen im Kindergartenalter mit einem Kopftuch abgebildet. Der Ratgeber „Der Weg zum rechtschaffenen Kind“ (5,50 Euro) propagiert eine rigorose islamische Erziehung zur Entwicklung „gottesfürchtiger Diener Allahs“.

Behörden und Politik reagieren

Die erste Filiale des Geschäfts in Wien-Meidling hat laut Berichten bereits eine Inspektion durch städtische Behörden erhalten. Auch die neue Niederlassung in Floridsdorf wurde offenbar bereits überprüft. Eine Reporterin von „Heute“ wurde beim Versuch, den neuen Shop zu besichtigen, von Sicherheitskräften zum Verlassen des Geländes aufgefordert.

Politische Forderungen

Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp hat als Reaktion auf die Eröffnung des Shops scharfe Maßnahmen gegen die Vollverschleierung in Wien gefordert. Er verweist darauf, dass die FPÖ während ihrer Regierungszeit in der schwarz-blauen Koalition ein Burka-Verbot durchgesetzt hat, das weiterhin gültig ist. Nepp sieht in der Verbreitung der Burka eine Bedrohung und spricht sich für verstärkte Kontrollen aus. Er kritisiert Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ und dessen Willkommenspolitik, welche laut Nepp zur Ausbreitung des radikalen Islam in der Stadt beitrage. „Die Burka ist ein Islamisten-Fetisch und hat in Wien nichts verloren,“ so Nepp weiter.