Aufruf zu Plünderungen: Wien rüstet mit hunderten Polizisten auf

Hausdurchsuchungen vor Halloween, Hunderte Extra-Beamte auf den Straßen. Wien bereitet sich auf eine Nacht vor, die Böller und Streiche prägen.

Die Wiener Polizei fährt zu Halloween ihre Präsenz hoch und nimmt dabei vor allem illegale Pyrotechnik ins Visier. Weil zu Gewalt und Plünderungen aufgerufen worden war, rückten die Beamten bereits im Vorfeld zu Hausdurchsuchungen aus. Mehrere Verdächtige konnten ausgeforscht werden.

Erfahrungsgemäß schnellt in dieser Nacht die Zahl der Anzeigen wegen Vandalismus, Sachbeschädigung oder Körperverletzung in die Höhe. Deshalb sind in Wien Hunderte zusätzliche Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, teils in Uniform, teils in Zivil. Personen- und Verkehrskontrollen sind vor allem dort vorgesehen, wo viele Menschen zusammenkommen.

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Wie das Innenministerium mitteilt, werden die Streifen österreichweit von Spezialeinheiten wie der Diensthundeeinheit und den Bereitschaftseinheiten verstärkt. Das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz bleibt auch bei Verkleidungen in Kraft.

„Seit Jahren ist Halloween eine polizeiliche Herausforderung“, erklärte Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl. Die Exekutive werde besonnen agieren, „und wo es notwendig ist, auch mit entsprechender Konsequenz“. Wer bei Streichen Sachschaden anrichtet oder schwerere Straftaten begeht, muss mit einer Anzeige rechnen.

Verbotene Pyrotechnik

Die Landespolizeidirektion Wien weist darauf hin, dass Pyrotechnik ab der Kategorie F2 im gesamten Wiener Stadtgebiet verboten ist. Betroffen sind unter anderem Raketen und Schweizer Kracher. Verstöße werden streng geahndet.

Die Polizei rät zudem davon ab, nicht zugelassene Feuerwerkskörper einzuführen oder zu erwerben. Damit der Nachschub stockt, wird regelmäßig an den Grenzen und auf den Wiener Bahnhöfen kontrolliert.

Bei einer Schwerpunktaktion rund um den Bahnhof Floridsdorf wurden in diesem Monat 254 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Im Mittelpunkt standen Züge, die aus Tschechien in Wien eintrafen.

Anhaltende Verstöße

Trotz des Verbots kommt es immer wieder zu Verstößen. Im Franz-Koch-Hof in Wien-Floridsdorf werden nach Schilderungen von Bewohnerinnen und Bewohnern seit Ende September allnächtlich Böller gezündet.

In den Stiegenhäusern hängen Aushänge der Polizei, die an die Rechtslage erinnern. Videos der Bewohner dokumentieren Verstöße zu Silvester und zu Halloween.

Georg Papai (SPÖ), Bezirksvorsteher von Wien-Floridsdorf, besuchte die Anlage diese Woche gemeinsam mit Polizisten, um auf das Böllerverbot aufmerksam zu machen. Wiener Wohnen hat Ordnungsberaterinnen und -berater im Einsatz.

Auf der Plattform #aufstehn läuft seit Ende 2023 eine Onlinepetition für ein österreichweites Feuerwerksverbot, die bereits mehr als 150.000 Menschen unterzeichnet haben. Gegenüber „Wien heute“ sagte Christian Haslinger: „Das ist eine der größten Petitionen, die es jemals bei #aufstehn gegeben hat. Damit lässt sich die Politik gut dazu bringen, dass ein Böllerverbot auch kommt„.