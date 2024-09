Ausgerechnet jetzt: Vilimsky (FPÖ) hält Rede vor Klimaleugnern

Harald Vilimsky, der Chef der FPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, hat gemeinsam mit dem britischen Brexit-Befürworter Nigel Farage an einem Benefiz-Dinner in den USA teilgenommen, das von einer bekannten rechten Denkfabrik organisiert wurde.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung „The Guardian“ fand das Abendessen am Freitag in einem Hotel in Chicago statt und wurde vom Heartland Institute veranstaltet.

Schwerpunkt: Klimawandel leugnen

Das Heartland Institute, bekannt für seine kontroversen Positionen, war in den 1990er-Jahren von der Tabakindustrie unterstützt worden. Damals setzten sie sich gegen Rauchverbote ein. In den letzten Jahren hat die Organisation, mit Unterstützung der Erdölindustrie, ihren Schwerpunkt auf die Leugnung des Klimawandels, sowie auf die Anfechtung menschgemachter Klimafaktoren gelegt.

„Eine ganze Reihe (Geldgeber, Anm.) hat sich aber abgewandt, seit eine Heartland-Kampagne Klimaschützer mit Terroristen gleichsetzte“, schrieb der „Kölner Stadtanzeiger“ vor drei Jahren über die Organisation. In anderen Medienberichten ist von „systematischer Desinformationen“ zur Klimaerwärmung die Rede.

Fundraising-Event mit prominenten Rednern

Dem Bericht zufolge war das Dinner ein Fundraising-Event anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Heartland Institute. Einzelkarten wurden für 199 US-Dollar (180 Euro) verkauft, ein Tisch kostete ab 4000 US-Dollar (ca. 3600 Euro). Der „Platin-Tisch“, an dem Farage seine Sitz nahm, kostete 50.000 US-Dollar (umgerechnet 45.100 Euro). Farage, der für die Partei Reform UK im britischen Parlament sitzt, war der Hauptredner des Abends.

Auf der Website des Heartland Institute wird Vilimsky als einer der Sprecher des Events aufgeführt. Neben einem Foto des EU-Abgeordneten wird erwähnt, dass Vilimsky und das Heartland Institute zusammenarbeiten, „speziell, wenn es darum geht, dem Klima-Alarmismus und sinnloser ‚grüner‘ Energiepolitik in Europa zu kontern“.

Einfluss rechtspopulistischer Netzwerke

Die milliardenschwere Lobby der Klimawandel-Leugner aus den USA hat seit Langem Verbindungen nach Europa geknüpft. Sie kooperiert mit verschiedenen rechtspopulistischen Parteien, darunter die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland. Es ist daher wenig überraschend, dass die Argumente der Freiheitlichen in Bezug auf Klimawandel oft jenen prominenter Klimaleugnungsinstitute, wie dem Heartland Institute oder dem Committee for a Constructive Tomorrow, ähneln.

Der Auftritt von Vilimsky bei diesem Event unterstreicht die Verbindungen zwischen österreichischen und internationalen Klimawandel-Leugnern sowie die Rolle der FPÖ in diesem Netzwerk.