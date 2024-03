Baby kommt mit „Schwanz“ zur Welt (VIDEO)

In China sorgt ein medizinischer Sonderfall für Aufsehen: Ein Baby wurde mit einem 10 Zentimeter langen „Schwanz“ geboren. Der Fall, der auf Douyin, der chinesischen Version von TikTok, breit diskutiert wird, wirft ein Licht auf eine seltene medizinische Anomalie.

Der „Schwanz“ des etwa 60 Tage alten Babys ist laut Dr. Li ein knochenloser Anhang, der auf eine unvollständige Degeneration zurückzuführen sein könnte. Eine Magnetresonanztomographie (MRT) bestätigte die Vermutung des Arztes, dass das Kind eine gebundene Sehne hat. Dieser Zustand, bei dem das Rückenmark abnormal an umliegendes Gewebe gebunden ist, kann die Bewegung einschränken und verschiedene neurologische Probleme verursachen.

Der seltene Fall hat auf Douyin eine Welle von Reaktionen ausgelöst. Das Video, das am 11. März geteilt wurde, hat bereits über 34.000 Likes und über 145.000 Shares erreicht.

Dies ist nicht der erste Fall dieser Art in China. Bereits 2014 wurde ein ähnlicher Fall dokumentiert, als das fünf Monate alte Baby Nuo Nuo mit Spina bifida, einer angeborenen Entwicklungsstörung, die eine Lücke in der Wirbelsäule hinterlässt, geboren wurde. Auch Nuo Nuo hatte einen etwa 12,5 Zentimeter langen „Schwanz“.

Die Mutter von Nuo Nuo bat die Ärzte um eine Lösung zur Entfernung des „Schwanzes“, jedoch lehnten die Chirurgen eine Operation ab. Sie kamen zu dem Schluss, dass eine Entfernung dauerhafte Schäden verursachen würde, da der „Schwanz“ mit dem Nervensystem des Babys verbunden war.

Auch außerhalb Chinas gab es ähnliche Fälle. Im Juni letzten Jahres entfernten Chirurgen in Guyana, Südamerika, einem 10 Tage alten Baby den „Schwanz“. Der Junge war mit einer abnormalen Wirbelsäule geboren worden, die ihm einen „Schwanz“ verlieh.