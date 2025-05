Baby-News: Dragana Mirkovic wird Oma!

Marko Bijelic, der Sohn der bekannten Sängerin Dragana Mirkovic, sorgt derzeit für Gesprächsstoff in der Promiszene. Seit einiger Zeit ist er mit der attraktiven Melani Dimitrijevic liiert – und nun soll die junge Frau ein Kind erwarten.

Wie das Portal „Republika“ berichtet, steht das Paar vor dem Sprung in die Elternschaft. Dragana Mirkovic selbst soll ihre zukünftige Schwiegertochter bereits herzlich in der Familie aufgenommen haben, obwohl Melanis freizügige Social-Media-Auftritte in Fankreisen durchaus für Aufsehen sorgen.

Das Paar hatte seine Beziehung erst vor einigen Monaten öffentlich gemacht, als sie gemeinsame Urlaubsfotos aus Dubai in den sozialen Medien teilten. Nun scheint die Verbindung mit der Schwangerschaft in eine ernsthafte Phase einzutreten. Für die 48-jährige Balkan-Musiklegende Dragana Mirkovic bedeutet dies den ersten Schritt in die Großmutterrolle.

Rätselhafte Botschaft

Interessanterweise hatte Marko vor der Löschung seines Instagram-Profils noch eine emotionale Botschaft hinterlassen, die viele Follower rätseln ließ. „Ich habe mein Leben verloren, ich habe die Liebe verloren, ich habe die Familie verloren“, schrieb er damals und fügte noch hinzu: „Gott sei Dank für alles!“

Was genau hinter diesen kryptischen Zeilen steckt und ob sie mit den aktuellen Entwicklungen zusammenhängen, bleibt vorerst unklar. Möglicherweise steht die Botschaft in Zusammenhang mit den Umbrüchen in seiner Familie: Erst am 1. Mai dieses Jahres wurde die Scheidung seiner Eltern Dragana Mirkovic und Toni Bijelic nach 25 Ehejahren offiziell vollzogen. Sein Vater soll mittlerweile mit einer wohlhabenden Italienerin liiert sein, die er in Rumänien kennengelernt hat.