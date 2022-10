Balkan Filmpremiere: Neki novi Brodvej

Am Dienstag, 11. Okober findet in der Alberthalle in der Josefstadt die Filmpremiere für “Some New Broadway” (Neki novi brodvej) statt.

Schon letztes Jahr erhielt der Film “Some New Broadway” unter der Regie von Denis Bojic zwei Auszeichnungen. In der Begründung der Jury hieß es, das Projekt sei ein berührender und spannender Film mit beharrlicher Beobachtung der Besonderheiten des Lebens.

Nun wird zur Österreich-Premiere geladen: Um das Projekt einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, wurde der Film, der zusammen mit dem Radio-Fernsehen der Republika Srpska und dem Down-Syndrom-Zentrum aus Banja Luka produziert wurde, mit deutschen Untertiteln belegt.

Handlung

Die Handlung des Films folgt sechs jungen Menschen mit Down-Syndrom, die zahlreicher Hindernisse überwinden müssen, damit sie die ersten Teilnehmer einer Schauspielschule in ihrer Region werden. Gleichzeitig werden damit Vorurteile, Barrieren und die Fähigkeiten von Menschen mit Down-Syndrom diskutiert.

Eintritt nur mit Anmeldung

Der Eintritt ist kostenlos. Die Karten können unter pr@rep-srpska.at reserviert werden. Im Zuge der Filmpremiere kann allerdings eine freiwillige Spende doniert werden.

Alberthalle

Vertretung der Republika Srpska in Österreich

Albertgasse 35

1080 Wien