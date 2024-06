Balkan im Dunkeln: Massiver Stromausfall erschüttert Region!

Ein großflächiger Stromausfall hat große Teile des Balkans in Mitleidenschaft gezogen. Betroffen sind nahezu das gesamte Gebiet Montenegros, weite Teile Bosniens und Herzegowinas, Albaniens sowie Regionen Kroatiens. Der Ausfall hat für weiträumige Unterbrechungen der Elektrizitätsversorgung gesorgt, deren Ursachen und Auswirkungen die lokalen Nachrichtenagenturen und Energielieferanten intensiv beschäftigen.

Montenegro von flächendeckendem Stromausfall getroffen

Die staatliche Elektrizitätsverteilungsgesellschaft Montenegros (CEDIS) bestätigte heute einen vollständigen Ausfall ihres Versorgungsnetzes. Ein technischer Defekt im Übertragungsnetz wird als primäre Ursache genannt. Berichten lokaler Medien zufolge hat ein Brand an einer Überlandleitung zusätzlich zur Schwere der Situation beigetragen. Derzeit bleibt unklar, wann die Versorgung wiederhergestellt werden kann. Einzig in den Städten Pljevlja und Žabljak scheint noch Strom vorhanden zu sein.

Kroatien und die Auswirkungen auf Dalmatien

Fast die gesamte Küstenregion Dalmatiens in Kroatien ist ebenfalls von einem umfassenden Stromausfall heimgesucht worden. Als Ursache wird ein Zusammenbruch im montenegrinischen System angenommen, mit dem Dalmatien elektrisch verbunden ist. Notdienstsirenen in Split zeugten von der akuten Krisensituation, auch wenn die Elektrizitätsversorgung zwischenzeitig wiederhergestellt werden konnte. Erhöhte Temperaturen belasten zusätzlich die Bewohner und das Energienetz.

Bosnien und Herzegowina – Ein Land im Dunkeln

Ähnlich kritisch präsentiert sich die Lage in Bosnien und Herzegowina, wo nahezu das gesamte Territorium ohne elektrische Energie ist. Der komplette Zusammenbruch des nationalen Energiesystems führte zu einem weitreichenden Blackout, wobei sogar die Wasserversorgung in einigen Gebieten beeinträchtigt wurde.

Albanien kämpft mit Strom- und Wasserdefiziten

Auch Albanien berichtet über massive Unterbrechungen der Stromversorgung. Defekte an Hochspannungsleitungen haben zu Ausfällen in großen Teilen des Landes geführt, darunter in der Hauptstadt Tirana und anderen wichtigen Städten. Die Versorgungslage bleibt angespannt, und ein Zeitplan zur Behebung der Schäden liegt noch nicht vor.

Die Lage in Serbien

Während der regionalen Energiekrise bleibt die Situation in Serbien bisher unberührt. Versorger versichern, dass die Ereignisse in den Nachbarländern keine direkten Auswirkungen auf die Stabilität oder Versorgung innerhalb Serbiens haben. Die Stromzufuhr sei gesichert und funktioniert problemlos.

Während Techniker und Ingenieure darum kämpfen, die Stromversorgung wiederherzustellen, betonen sie die Bedeutung eines gemeinsamen Ansatzes für eine nachhaltige Lösung des Problems.