Balkan-Konzert: Aco Pejovic, Sasa Matic & Tea Tairovic in Hallmann Dome

Die serbischen Sänger Aco Pejovic, Sasa Matic und Tea Tairovic wollen mit deren Konzert in Wien ihren Status als Megastar des Balkans noch einmal bestätigt bekommen. Außerdem wird er einen weiteren Überraschungsgast geben. Freut euch auf eine unvergessliche Nacht.

Dass dies eine der größten und meistbesuchten musikalischen Veranstaltungen für die Balkan-Community in Österreich ist, zeigt sich dadurch, dass sie in einer der größten Locations stattfindet, in der über 3.000 Menschen Platz finden. Auch diesen März wird kein Turobofolk-Fan die einzigartige Gelegenheit, das Spektakel live zu genießen und die Superstars hautnah zu erleben.

Taucht ein in eine einzigartige Atmosphäre, durchtränkt von Emotionen und mitreißenden Rhythmen. Seid dabei, wenn die Menge im Chor die Mega-Hits wie „Ruzmarin“, „Opusteno“ und „Hajde“ mitsingt.

HARD FACTS

Wann? 2. März

Wo? Wiener Hallmann Dome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien

Start: 19 Uhr

Verkaufsstellen

Club Tresor

Arthaberplatz 2, 1100 Wien

Mo-Fr.: 16h-21h

Cafe Hide

Römergasse 15, 1160 Wien

Versli Versicherung

Graumanngasse 3, 1150 Wien

Cafe Restaurant Calypso

Brunnerfeldstraße 65, 2380 Perchtoldsdorf

Giovanni Getränkehandel

Bäuerlegasse 3-5, 1200 Wien

Kartenpreise

Stehplatz € 40,-

Fan Pit € 50,-

Tribüne € 60,

VIP (6 Karten, VIP-Tisch + eine Flasche + VIP-Parking + Afterparty im Club Tresor) € 800,-

(FOTO: zVg.)

Online-Verkauf startet in Kürze. Für weitere Informationen wendet euch unter der Telefonnummer: +43 667 772 1111