Balkan-Pakt gegen Krise: Serbien und Slowenien schmieden Allianz

In Zeiten globaler Unsicherheit setzen Serbien und Slowenien auf ihre historisch gewachsene Freundschaft und bauen ihre Zusammenarbeit im Agrarsektor strategisch aus.

Die stabilen Beziehungen und die historisch gewachsene Freundschaft zwischen Serbien und Slowenien bieten in Zeiten globaler Unsicherheit besondere Vorteile. Diese Einschätzung gab der slowenische Vertreter Dejan Zidan beim gemeinsamen Wirtschaftsforum ab. Er betrachtet die Veranstaltung als wichtigen Schritt, um „die Zusammenarbeit zu festigen und Partnerschaften im Bereich der Agrarindustrie auszubauen“.

Zidan bekräftigte zudem: „Slowenien bleibt ein starker Befürworter des europäischen Weges Serbiens, da dies sowohl Serbien als auch der Europäischen Union Vorteile bringen wird.“

Das Forum fand im Rahmen der 63. Internationalen Landwirtschafts- und Lebensmittelmesse „Agra 2025“ in Gornja Radgona statt, bei der Serbien als Partnerland auftrat. Veranstaltet wurde das Treffen von der Wirtschaftskammer Serbiens und der öffentlichen Agentur Spirit Slowenien (slowenische Wirtschaftsförderung) mit Unterstützung staatlicher Institutionen beider Länder. Die serbische Delegation stand unter der Leitung von Landwirtschaftsminister Dragan Glamocic, während die slowenische Seite vom Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Tourismus und Sport, Mag. Dejan Zidan, vertreten wurde.

Institutionelle Zusammenarbeit

Im Rahmen des Forums wurde ein Kooperationsmemorandum zwischen Spirit Slowenien und der serbischen Wirtschaftskammer unterzeichnet. Diese Vereinbarung soll die institutionelle Unterstützung für bilaterale Agrarprojekte stärken und engere Unternehmenspartnerschaften zwischen beiden Ländern fördern. Das Memorandum markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Ausrichtung der slowenisch-serbischen Wirtschaftsbeziehungen.

Regionale Kooperation

„Produkte mit Mehrwert – Weine, Käse und Fleischspezialitäten – gewinnen zunehmend an Bedeutung“, erklärte Glamocic. „Ich bin überzeugt, dass dieses Forum neue Impulse liefern wird, wie wir den Handelsaustausch intensivieren und die Adria-Region als Raum der Kooperation statt des Wettbewerbs positionieren können.“ Der serbische Minister betonte dabei, dass die Verkürzung der Lieferketten eine der zentralen Zukunftsaufgaben darstelle.

„Wenn es uns gelingt, den Erzeugern einen gerechteren Anteil am Endpreis zu sichern, wird das ihre wirtschaftliche Situation deutlich verbessern. Slowenien verfügt in diesem Bereich bereits über bewährte Praktiken, und Serbien ist an einer engen Zusammenarbeit interessiert“, führte Glamocic aus.

Gemeinsame Strategien

Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung des Wissens- und Erfahrungsaustauschs in der Landwirtschaft sowie der Bedarf an verstärkten Investitionen in Innovation, Logistik und den Verarbeitungssektor. Die Forumsteilnehmer waren sich einig, dass die Region mit erkennbaren Produkten von hohem Mehrwert auf dem europäischen und globalen Markt punkten kann, was die Wettbewerbsfähigkeit beider Länder steigern wird.

Das slowenisch-serbische Wirtschaftsforum zur Zukunft der Agrarindustrie dient der gezielten Förderung bilateraler Agrarprojekte und der Stärkung des Handelsaustauschs. Die Veranstaltung soll neue Impulse für Exportkooperation und gemeinsame Strategien gegen globale Herausforderungen liefern.