Balkan-Sortiment: Einmalige Angebote in diesen 3 Spar-Filialen in Wien! (FLUGBLATT)

Spezialitäten vom Balkan findet man in Österreich meistens in den Ethno-Regalen. Drei Spar-Filialen in Wien bieten jedoch nicht nur ein großes und exklusives Sortiment, sondern auch tolle Angebote auf diverse Lebensmittel aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien.

Die zweite gute Nachrichten für alle, die Ćevapčići, Kajmak, Munchmallow und Co. lieben! Erst kürzlich durften sich alle Liebhaber exklusiver Balkan-Spezialitäten über die Nachricht freuen, dass drei Filialen der Supermarktkette Spar ihr Balkan-Sortiment merklich ausgeweitet haben. (KOSMO berichtete) Dem nicht genug befinden sich viele der Spezialitäten nun auch im Angebot und sind zu wahren Schnäppchenpreisen erhältlich. Angebote gültig vom 25. Juni bis 11. Juli 2020.

Exklusiv in diesen Spar-Filialen

Die Produkte aus dem Hause Brajlović sind hierzulande zumeist in sogenannten Ethno-Regalen erhältlich. Allerdings bieten nun drei ausgewählte Spar-Filialen in Wien ein spezielles und größeres Sortiment an Balkan-Spezialitäten.

Die zahlreichen Wurst- und Fleischspezialitäten der Brajlović Austria GmbH gehören bereits seit Jahren zu den beliebtesten Lebensmitteln der BKS-Community und anderen Liebhaber von Balkan-Spezialitäten. Seit 2003 arbeitet das Unternehmen auch im Bereich der Lebensmitteldistribution und ist seit 2014 Teil der Adriatic Group, weshalb man neben traditionellen bosnischen Fleisch- und Wurstprodukten auch allerhand andere Schmankerl aus den Ländern des Westbalkans in österreichischen Supermärkten finden kann. Dazu zählen diverse Süßspeisen, salzige Snacks, Aufstriche und vieles mehr.

