Balkan-Spektakel: Sasa Matic, Tea Tairovic & Aco Pejovic in Hallmann Dome

Die renommierten serbischen Künstler Aco Pejovic, Sasa Matic und Tea Tairovic beabsichtigen, mit ihrem Konzert in Wien erneut ihre Position als Megastars des Balkans zu festigen. Zusätzlich wird ein weiterer Überraschungsgast die Bühne bereichern. Seien Sie bereit für eine Nacht voller unvergesslicher Momente.

Diese Veranstaltung gilt als eine der größten und am häufigsten besuchten musikalischen Ereignisse für die Balkan-Community in Österreich. Die Tatsache, dass sie in einer der größten Veranstaltungsorte mit einer Kapazität von über 3.000 Menschen stattfindet, unterstreicht ihre Bedeutung. Auch im kommenden März sollte kein Turbofolk-Fan die einmalige Gelegenheit verpassen, dieses Spektakel live zu erleben und die Superstars hautnah zu genießen.

Taucht ein in eine einzigartige Atmosphäre, durchtränkt von Emotionen und mitreißenden Rhythmen. Seid dabei, wenn die Menge im Chor die Mega-Hits wie „Lagala je grade“, „Litar krvi“ und „Spanija i Argentina“ mitsingt.

HARD FACTS

Wann? 2. März

Wo? Wiener Hallmann Dome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien

Start: 19 Uhr

Verkaufsstellen

Club Tresor

Arthaberplatz 2, 1100 Wien

Mo-Fr.: 16h-21h

Cafe Hide

Römergasse 15, 1160 Wien

Versli Versicherung

Graumanngasse 3, 1150 Wien

Cafe Restaurant Calypso

Brunnerfeldstraße 65, 2380 Perchtoldsdorf

Giovanni Getränkehandel

Bäuerlegasse 3-5, 1200 Wien

Kartenpreise

Stehplatz € 40,-

Fan Pit € 50,-

Tribüne € 60,

VIP (6 Karten, VIP-Tisch + eine Flasche + VIP-Parking + Afterparty im Club Tresor) € 800,-

(FOTO: zVg.)

Online-Verkauf startet in Kürze. Für weitere Informationen wendet euch unter der Telefonnummer: +43 667 772 1111