Balkanland kündigt neue Strandregeln an

Das beliebte Urlaubsland, hat eine klare Botschaft für Massentouristen: Weniger ist mehr. Die Regierung unter Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat entschieden, den Massentourismus an den Stränden des Landes einzudämmen und dafür eine Reihe neuer Regeln aufgestellt.

Griechenland: Die Sommeridylle an den griechischen Stränden wird in diesem Jahr anders aussehen. Eine Ausnahme bildet das Meer selbst, das in seiner unveränderten Bläue strahlt. Doch die Strände, die sich bisher im Sommer in ein Meer von Sonnenschirmen und Liegestühlen verwandelten, werden spärlicher bestückt sein.

Die Unternehmen, die bisher mit dem Verleih von Sonnenschirmen und Liegestühlen ihr Geld verdient haben, werden diese Änderungen deutlich spüren. Sie dürfen künftig nur noch maximal die Hälfte eines Strandes besetzen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Strände auch von den Einheimischen kostenlos genutzt werden können.

neue Lizenzen

Die Regierung hat auch neue Regeln für die Vergabe von Lizenzen für Strandbetreiber aufgestellt. Bisher wurden diese von den örtlichen Kommunen vergeben, doch künftig sollen sie über einheitliche Online-Auktionen vergeben werden. Damit soll mehr Transparenz geschaffen werden. Zudem sollen 60 Prozent der Einnahmen aus den Auktionen den Gemeinden zugutekommen.

Die Vermietungsunternehmen müssen sich zudem verpflichten, die Strände sauber zu halten und einen Rettungsschwimmer einzustellen. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zum Strand haben. Die Einhaltung dieser Regeln wird durch den Einsatz von Drohnen überwacht. Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit einer Geldstrafe rechnen und riskiert die Schließung seines Betriebes.

Die neuen Regelungen stoßen jedoch nicht überall auf Zustimmung. Umweltschützer kritisieren, dass die bisherige Regelung, wonach Strände nur in einer Entfernung von 30 Metern von der Wasserlinie bebaut werden dürfen, weggefallen ist. Premierminister Mitsotakis hat diese Kritik in einem Video auf TikTok zurückgewiesen und betont, dass keine Änderung der Bauvorschriften geplant sei.

Die neuen Regeln werden voraussichtlich nicht nur die Urlaubserfahrung der Touristen, sondern auch die Wirtschaft des Landes verändern. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Maßnahmen auf die Tourismusbranche und die Lebensqualität der Einheimischen auswirken werden. Eines ist jedoch sicher: Der Sommer in Griechenland wird in diesem Jahr anders sein als bisher.