Heute Morgen brach in der Produktionsstätte der Bambi-Fabrik in Pozarevac ein Feuer aus. Laut Berichten der serbischen Zeitung Blic wurde der Brand gegen 8 Uhr gemeldet. Dichter Rauch war deutlich auf dem Dach einer der Produktionshallen zu sehen, die aus Paneelen besteht.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren schnell zur Stelle, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Einem Insider zufolge soll ein defekter Ventilationskanal den Rauch verursacht haben, der den Dachraum füllte. Sichtbare Flammen gab es zunächst keine.

Sicherheitsfragen

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits Ende Juni 2024 in derselben Produktionshalle, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Diese Ereignisse werfen Fragen zur Feuersicherheit und zu den vorbeugenden Maßnahmen in der Fabrik auf. Es ist noch unklar, wann die beliebte Plazma wieder in den Supermarktregalen erhältlich sein wird.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sind im Gange. Die von dem aktuellen Vorfall betroffenen Bereiche wurden abgesichert, um weitere Gefahren abzuwenden. Erkenntnisse aus früheren Bränden könnten wichtige Hinweise für zukünftige Sicherheitsmaßnahmen liefern.