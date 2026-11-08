Bank streicht Rahmen? Dann gibt’s zwölf Monate Luft zum Zahlen

Wer sein Konto überzieht, bekommt bald mehr Luft. Auch Shoppen auf Pump wird strenger geregelt. Der Stichtag steht bereits fest.

Seit der Beschlussfassung steht der Fahrplan fest: Ab 20. November 2026 gelten in Österreich neue Verbraucherkreditregeln. Kunden erhalten bei Kontoüberziehungen mehr Vorlauf und eine gestaffelte Rückzahlung, außerdem werden kurzfristige Onlinefinanzierungen strenger eingebunden.

Mit dem neuen Verbraucherkreditgesetz überführt Österreich die überarbeitete EU-Verbraucherkreditrichtlinie in nationales Recht. Das Gesetz wurde beschlossen und im Juni veröffentlicht, in Kraft tritt es am 20. November 2026. Die Reform betrifft nicht nur klassische Konsumkredite, sondern auch zusätzliche kurzfristige und unentgeltliche Finanzierungsmodelle.

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Banken und Finanzierer müssen künftig erweiterte Informationspflichten erfüllen. Angebote mit Zahlungsaufschub, die bisher häufig außerhalb des Anwendungsbereichs lagen, fallen nun ebenfalls darunter.

Entscheidend ist, ob ein Vertrag ab dem 20. November 2026 abgeschlossen oder eine Finanzierung ab diesem Tag gewährt wird. Bestimmte Schutzregeln erfassen allerdings auch laufende unbefristete Verträge.

Gekürzter Überziehungsrahmen

Wird ein ausdrücklich vereinbarter Überziehungsrahmen am Girokonto gekürzt oder gestrichen, haben Banken ihre Kunden mindestens 30 Tage vor Wirksamwerden zu informieren. Ist der Rahmen bereits genutzt, muss das Institut vor der Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens anbieten, den betroffenen Betrag in zwölf gleichen Monatsraten zu tilgen. Es gilt weiterhin der bisherige Sollzinssatz für die Überziehung.

Zusätzliche Kosten für diese Rückzahlungsregelung sind nicht erlaubt. Ein Beispiel: Wird ein ausgeschöpfter Rahmen von 2.400 Euro gestrichen, entspricht die Kapitalrückzahlung über zwölf Monate 200 Euro pro Monat, dazu kommen die weiterlaufenden Zinsen.

Grundsätzlich greifen die neuen Regeln für Kreditverträge und Finanzierungen, die ab dem 20. November 2026 abgeschlossen oder gewährt werden. Manche Schutzbestimmungen gelten aber auch für bereits bestehende unbefristete Verträge, die zu diesem Zeitpunkt noch aufrecht sind. Dazu zählen die Informations- und Rückzahlungsregeln bei der Kürzung oder Streichung eines vereinbarten Überziehungsrahmens.

Zu unterscheiden ist zwischen einem ausdrücklich vereinbarten Kontorahmen und einer bloß geduldeten Überschreitung. Von einer geduldeten Überschreitung spricht man etwa dann, wenn die Bank Zahlungen über den vereinbarten Rahmen hinaus zulässt.

Das Gesetz sieht für solche Fälle eigene Bestimmungen vor. Die Regeln für einen vereinbarten Rahmen lassen sich daher nicht pauschal auf jedes Minus am Konto übertragen.

Kurzfristige Finanzierungen

Die Reform zieht auch zusätzliche kurzfristige und unentgeltliche Zahlungsaufschübe heran, etwa „Buy now, pay later“. Informationspflichten und die Prüfung der Rückzahlungsfähigkeit gewinnen dabei an Gewicht.

Kreditwerbung muss künftig einen klaren und auffallenden Hinweis wie „Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld“ oder eine gleichwertige Formulierung enthalten.