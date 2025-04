Banken-Chaos: Wann Ihr gesperrtes Konto wieder verfügbar wird!

Die bank99 Systemarbeiten zu Ostern betreffen alle Kundenkonten vom 18. bis 21. April. Während der Integration ehemaliger ING-Konten bleiben Bargeldabhebungen möglich, Online-Banking fällt jedoch aus.

Die bank99 führt vom 18. April um 14 Uhr bis zum 21. April um 7 Uhr umfassende Systemarbeiten durch, die sämtliche Kundenkonten betreffen. Diese technische Maßnahme dient der Integration ehemaliger ING-Kontoinhaber in die digitale Infrastruktur der bank99. Nach Abschluss der Arbeiten profitieren alle Kunden vom identischen Leistungsspektrum der modernisierten Plattform sowie von zusätzlichen Funktionen wie Google Pay und Apple Pay. Die Benachrichtigung der Kundschaft über diese bevorstehende IT-Umstellung erfolgte bereits im Februar. Für detaillierte Informationen wurde die Webseite https://bank99.at/mehr-drin eingerichtet.

⇢ Ohne Zugriff: Diese Bank legt Konten über Ostern lahm!

Laut einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Geldinstituts werden keine Konten gesperrt. Während des Wartungszeitraums sind lediglich Online-Banking-Dienste und mobile Anwendungen vorübergehend nicht nutzbar. Bargeldabhebungen an Automaten sowie Zahlungen an Verkaufsterminals in Geschäften oder Restaurants bleiben mit Debit- und Maestrokarten grundsätzlich möglich, allerdings könnten individuelle Tages- und Wochenlimits abweichen. Für Internetzahlungen können Debitkarten während der Systemarbeiten nicht verwendet werden. Kreditkarten unterliegen keinen Einschränkungen.

Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen

Als Vorsichtsmaßnahme empfiehlt das Finanzinstitut seinen Kunden, rechtzeitig Bargeld abzuheben, nach Möglichkeit auf Kreditkarten auszuweichen und wichtige Finanztransaktionen vor dem Osterwochenende abzuwickeln. Für Kundenanfragen steht die bank99 werktags zwischen 8 und 18 Uhr telefonisch zur Verfügung, diese Erreichbarkeit gilt auch für den Ostermontag, den 21. April 2025. Das Kreditinstitut weist ausdrücklich darauf hin, dass während der IT-Umstellung niemals telefonisch nach Zugangsdaten gefragt wird.

Bei telefonischen oder SMS-Anfragen bezüglich sensibler Informationen sollten Kunden sofort auflegen oder nicht reagieren.

Sicherheitshinweise

Bei elektronischen Nachrichten empfiehlt sich eine sorgfältige Überprüfung der Absenderadresse, um die Authentizität des Absenders zu verifizieren. Die bank99 betont, dass sie niemals per E-Mail Zugangsdaten, Kreditkarteninformationen oder sonstige persönliche Informationen anfordert.

Von unbekannten Absendern stammende Dateianhänge sollten grundsätzlich nicht geöffnet werden.