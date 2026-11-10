Bankomat-Falle in Wien: Bei diesem Anbieter kostet jede Abhebung extra

Bargeld abheben in Wien kann teurer sein, als man denkt. Ein Test von 29 Bankomaten bringt einen Anbieter in Erklärungsnot.

Die Arbeiterkammer hat 29 Bankomaten in Wien unter die Lupe genommen und bemängelt nun fehlende Transparenz. Eine Gebühr von 2,50 Euro pro Abhebung fiel ausschließlich bei IC Cash an. Der Hinweis darauf war laut AK „kaum erkennbar“.

Die Arbeiterkammer untersuchte Bankomaten der Anbieter IC Cash, Euronet, Telecash und Payment Services Austria (PSA). Dabei fiel auf: Bei IC Cash wurden 2,50 Euro pro Abhebung verlangt, während die anderen drei Anbieter im Test keine direkten Abhebegebühren verrechneten. Zudem erhielt die AK bei IC Cash nur bei einem von acht Abhebevorgängen einen schriftlichen Beleg. Die Ergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Geräte in Wien.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Kritik an Euronet

Kritik übt die Arbeiterkammer auch an der mangelnden Transparenz bei unabhängigen Bankomatbetreibern. Besonders bei Euronet sei die Standortsuche im Internet nahezu unmöglich. Zudem waren viele der getesteten Automaten erst auf den zweiten Blick als Euronet-Geräte erkennbar. Bei den untersuchten Euronet-Bankomaten lag das Limit bei 200 Euro pro Abhebung. Laut Oesterreichischer Nationalbank gelten 400 Euro als branchenüblicher Vergleichswert. Unabhängige Betreiber sind daran jedoch nicht gesetzlich gebunden.

Dem Zahlungsdienstegesetz entsprechend fordert die AK, dass Spesen gleich zu Beginn des Abhebevorgangs sowie unmittelbar am Gerät deutlich angezeigt werden. Geräte von Drittanbietern sollen klar als solche gekennzeichnet und ihre Standorte leichter auffindbar sein.

Klares Nein

Die Arbeiterkammer und die Oesterreichische Nationalbank setzen sich außerdem für eine stärkere Absicherung des Bargelds ein. Beide lehnen pauschale Bargeldausschlüsse durch Hinweise wie „No Cash“ ab. Im Rahmen einer geplanten EU-Verordnung fordern sie eine flächendeckende Versorgung mit Bargeld und eine grundsätzlich verpflichtende Bargeldannahme, etwa in Supermärkten und Apotheken. Nur wenige Ausnahmen sollen möglich sein. Die entsprechenden Regeln werden derzeit auf EU-Ebene verhandelt.

Dazu fanden in Brüssel Gespräche mit OeNB-Gouverneur Martin Kocher statt.