Bargeld einzahlen war gestern unkompliziert – ab 2027 gelten in der EU neue Regeln, die auch österreichische Bankkunden direkt betreffen.

Ab Juli 2027 treten in der Europäischen Union neue Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Kraft. In Österreich werden diese Vorschriften zu einer spürbaren Verschärfung der Kontrollen bei Bargeldeinzahlungen führen. Eine pauschale Grenze von 10.000 Euro, wie sie etwa in Deutschland bekannt ist, existiert hierzulande bislang nicht. Dennoch sind Banken bereits jetzt verpflichtet, bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen die Herkunft der Mittel zu prüfen.

Im geltenden österreichischen Recht findet sich keine allgemeine Höchstgrenze für Bargeldeinzahlungen. Als häufig herangezogene Schwelle gilt jedoch ein Betrag von 15.000 Euro, der im österreichischen Finanzmarkt-Geldwäschegesetz verankert ist und vor allem gelegentliche Transaktionen betrifft. Auch unterhalb dieses Wertes können Einzahlungen, die als ungewöhnlich eingestuft werden, Nachfragen der Bank auslösen. „Eine bestimmte Summe, unterhalb derer garantiert keine Fragen gestellt werden, gibt es in Österreich nicht.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Neue EU-Regeln

Mit dem Inkrafttreten der EU-Geldwäscheverordnung (Verordnung EU 2024/1624) am 10. Juli 2027 werden die Prüfpflichten deutlich ausgeweitet. Bereits ab einem Betrag von 3.000 Euro greifen bei gelegentlichen Bargeldtransaktionen umfassende Sorgfaltspflichten. Banken sind dann verpflichtet, die Kundenidentität zu überprüfen und zu dokumentieren. Einzahlungen ab 10.000 Euro sind künftig verpflichtend der nationalen Financial Intelligence Unit, kurz FIU (Behörde zur Analyse verdächtiger Finanztransaktionen), zu melden. Die Verordnung legt zudem eine EU-weite Bargeldobergrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen im Geschäftsverkehr fest. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Transparenz im Finanzverkehr zu stärken und Geldwäsche wirksamer zu unterbinden.

Für Bankkunden in Österreich bedeutet das konkret: Wer größere Bargeldbeträge einzahlen möchte, sollte sich frühzeitig auf die neuen Anforderungen einstellen und entsprechende Nachweise über die Herkunft des Geldes bereithalten.

Relevante Unterlagen und Erklärungen sollten daher vorsorglich vorbereitet werden.