Bauern schlagen Alarm: Drohen wieder leere Regale?

Fünf Jahre nach dem ersten Lockdown sind leere Regale mehr als eine Erinnerung – sie sind eine Warnung, die heute lauter hallt denn je.

Genau fünf Jahre ist es her: Am Freitag, dem 13. März 2020, kündigte Österreich den ersten Lockdown der Coronapandemie an. Die Bilder aus jenen Tagen haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt – überfüllte Einkaufswagen, leere Supermarktregale, der verzweifelte Run auf Nudeln, Mehl und Toilettenpapier. Und mit alldem die bange Frage, wie verlässlich die heimische Lebensmittelversorgung im Ernstfall tatsächlich ist.

Für Paul Nemecek, Direktor des NÖ Bauernbundes, geht die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft weit über ihre wirtschaftliche Funktion hinaus: „Landwirtschaft ist strategische Infrastruktur. Wenn wir unsere Lebensmittelproduktion und damit die sichere Versorgung mit Lebensmitteln verlieren, machen wir uns abhängig von Importen.“

Tatsächlich zeigt sich bei der heimischen Versorgungslage ein differenziertes Bild: Österreich erreichte 2022 bei Konsummilch einen Selbstversorgungsgrad von 176 Prozent, bei Rind- und Kalbfleisch 144 Prozent und bei Schweinefleisch 104 Prozent, ist aber nicht Selbstversorger bei Eiern, Obst, Gemüse und Fisch.

Leere Regale

Versorgungssicherheit gebe es aber nicht zum Nulltarif, so Nemecek: „Österreich und Europa brauchen starke Bauern. Dazu gehört auch, dass unseren bäuerlichen Familien faire Preise bezahlt werden. Mit Schleuderpreisen wird man die Versorgungssicherheit nicht aufrechterhalten können.„

Unter dem Titel „Tag der leeren Regale“ nimmt der NÖ Bauernbund den Jahrestag zum Anlass, um auf die Konsequenzen jener Krisenzeit hinzuweisen. Für Nemecek ist das Thema Versorgungssicherheit heute so drängend wie selten zuvor: „Diese Zeit hat uns gezeigt, wie verwundbar und abhängig unsere globalisierte Welt geworden ist. Doch während vieles stillstand, haben unsere Bauern damals weitergearbeitet und die Menschen sicher versorgt.“

Konkrete politische Forderungen werden laut Nemecek derzeit erarbeitet – auch im Rahmen des 120-jährigen Bestehens des NÖ Bauernbundes. Dabei setze man bewusst auf den direkten Austausch mit der Basis, denn das sei „die Art, wie im Bauernbund Politik gemacht wird.“

Geopolitische Risiken

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Position des Bauernbundes durch die jüngsten Entwicklungen rund um die Eskalation im Iran. Steigende Energiepreise, unsichere Handelsrouten und angespannte Märkte wirken sich unmittelbar auf die Lieferketten aus.

Für Nemecek liegt die Schlussfolgerung auf der Hand: „Abhängigkeiten, wie bei Öl und Gas, können rasch teuer und gefährlich werden. Bei der Versorgung mit Lebensmitteln darf dieser Fehler nicht passieren.“