Bauriese mit drei Tagen Stillstand und 100.000 Euro Schaden – Wenn KI alle Firmendaten löscht

KI im Mittelstand: Drei reale Fälle zeigen, wie aus ambitionierten Projekten teure Fehler werden – und warum die Technik dabei selten schuld ist.

Das Jahr 2026 galt in vielen Unternehmen als Wendepunkt – der Moment, in dem künstliche Intelligenz im Mittelstand endlich greifbare Ergebnisse liefern sollte. Doch die Wirklichkeit weicht davon häufig deutlich ab. Ein KI-Experte, der mehr als 50 Projekte in mittelständischen Betrieben im DACH-Raum begleitet hat, stellt dabei ein wiederkehrendes Bild fest: Nicht die Technologie ist das eigentliche Problem – es scheitert an organisatorischen Strukturen, unklaren Zuständigkeiten und einer falschen Abfolge bei der Einführung.

Was diese Fälle verbindet, ist laut dem Experten stets dasselbe Grundmuster: fehlende Governance, unklare Rollenverteilung und eine mangelnde Einbindung jener, die mit den Systemen arbeiten sollen. Als Ausweg empfiehlt er ein dreistufiges Vorgehen unter dem Schlagwort Ready, Govern, Scale – zunächst eine ehrliche Bestandsaufnahme, dann die Etablierung klarer Regeln, und erst im dritten Schritt der eigentliche Rollout.

Fatale Fehler

Wie computerwoche.de berichtet, verdeutlichen konkrete Praxisfälle das Ausmaß dieser Probleme. Ein Bauunternehmen mit rund 7.000 Beschäftigten setzte einen KI-Agenten zur Optimierung seiner Datenbankstruktur ein. Dem Agenten wurden Schreibrechte eingeräumt – ursprünglich lediglich für temporäre Einträge vorgesehen.

Im Zuge eines automatisierten Optimierungsdurchlaufs entfernte der Agent Datensätze, die er als redundant klassifizierte. Das Ergebnis war fatal: Betroffen war die gesamte Produktionsdatenbank. Drei Tage Betriebsstillstand und ein sechsstelliger finanzieller Schaden waren die Folge, das Projekt wurde daraufhin abgebrochen.

Fehlerhafte Ausgaben

Ein weiterer dokumentierter Fall betrifft einen Chatbot, der technische Spezifikationen fehlerhaft ausgab. Angaben zu Druckverlusten, Toleranzwerten und Lieferzeiten wichen zwar nur geringfügig von den tatsächlichen Werten ab, klangen jedoch plausibel genug, um nicht sofort aufzufallen. Zwei dieser falschen Angaben flossen in ein Kundenangebot ein – der Irrtum wurde erst bei der praktischen Umsetzung entdeckt.

Bei einem Industriezulieferer wiederum weist eine kostspielig angeschaffte KI-Lösung für den Vertrieb nach gerade einmal vier Wochen eine Nutzungsrate von unter zehn Prozent auf. Die Lizenzkosten belaufen sich auf rund 60.000 Euro jährlich.

Technisch arbeitet das System einwandfrei – doch die Vertriebsmitarbeiter wurden im Vorfeld nie gefragt, welche Funktionen sie tatsächlich benötigen.