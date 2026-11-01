Baustopp wegen Wetter: Für Bauarbeiter gilt seit November eine neue Regel

Regen, Frost oder Hitze können die Arbeit am Bau stoppen und den Lohn schmälern. Seit 1. November 2026 gilt für die Schlechtwetterentschädigung in Österreich ein neues Jahreskontingent. Eine wichtige Verbindung reicht dabei vom kommenden Winter bis in den nächsten Sommer.

Wenn das Wetter die Baustelle stilllegt, bleibt zu Hause die Rechnung für Miete, Strom und Lebensmittel trotzdem fällig. Für betroffene Bauarbeiter gibt es deshalb eine Schlechtwetterentschädigung. Wie viele Ausfallstunden darüber abgedeckt werden können, wird seit November anders aufgeteilt. Für Beschäftigte lohnt sich der Blick auf die Regelung und auf die nächste Lohnabrechnung.

Was sich seit November am Bau geändert hat

Für erfasste Beschäftigte stehen nun höchstens 320 Schlechtwetterstunden im Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Oktober zur Verfügung. Das erste neue Kontingent umfasst damit November 2026 bis einschließlich Oktober 2027.

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Bisher gab es grundsätzlich 200 Stunden für die Winterperiode von November bis April und 120 Stunden für die Sommerperiode von Mai bis Oktober. Nicht verbrauchte Sommerstunden konnten nach der bisherigen gesetzlichen Regelung in die folgende Winterperiode übertragen werden.

Jetzt entfällt die Trennung innerhalb des Jahres. Das schafft mehr Spielraum bei der Verteilung der Stunden. Die Summe der bisherigen Grundkontingente lag allerdings ebenfalls bei 320 Stunden. Es gibt also kein zusätzliches Paket von 320 bezahlten Ausfallstunden. Auch der Entschädigungssatz steigt durch diese Änderung nicht.

Warum der Winter für den Sommer mitzählt

Das gemeinsame Kontingent verbindet zwei Situationen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben: einen Baustopp bei winterlicher Kälte und Arbeitsausfälle bei sommerlicher Hitze.

Ein vereinfachtes Beispiel: Werden im neuen Zeitraum bereits 220 anerkannte Schlechtwetterstunden im Winter verbraucht, bleiben rechnerisch noch 100 Stunden für weitere wetterbedingte Ausfälle bis Ende Oktober. Eine eigene Sommerreserve kommt nicht zusätzlich dazu.

Das ist keine Vorhersage für eine bestimmte Baustelle. Es zeigt aber, weshalb die neue Jahresaufteilung auch für Beschäftigte interessant ist, die beim Wort Schlechtwetter zunächst nur an Schnee und Frost denken.

Wie viel Lohn bei Schlechtwetter bleibt

Die gesetzliche Entschädigung beträgt 60 Prozent der maßgeblichen Bruttolohnbasis für die ausgefallenen Stunden. Diese Quote ist nicht neu. Sie bedeutet auch nicht, dass am Monatsende pauschal nur 60 Prozent des gesamten bisherigen Nettogehalts ankommen.

Eine einfache Modellrechnung macht den Unterschied sichtbar: Bei 20 Euro maßgeblichem Bruttostundenlohn wären acht regulär gearbeitete Stunden 160 Euro wert. Für acht anerkannte Schlechtwetterstunden ergeben sich bei 60 Prozent dagegen 96 Euro Entschädigung. Die Differenz beträgt 64 Euro brutto.

Bei 24 solchen Ausfallstunden wären es 288 statt 480 Euro, also 192 Euro brutto weniger. Diese Rechnung unterstellt eine einheitliche Stundenbasis ohne weitere Lohnbestandteile. Wie stark sich das tatsächlich netto auswirkt, hängt von der persönlichen Abrechnung ab.

Zur gesetzlichen Berechnungsbasis gehören unter anderem Leistungszulagen und Prämien sowie gegebenenfalls Werkzeug- und Höhenzulagen. Andere Bestandteile, etwa Mehrarbeitszuschläge oder Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen, bleiben außer Betracht. Gerade bei einem Lohn mit mehreren Zulagen lohnt sich deshalb eine genaue Kontrolle.

Wer vom Schlechtwetterkontingent erfasst wird

Die Regelung gilt für bestimmte Betriebe und Beschäftigte. Dazu zählen unter anderem Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Zimmerei, Dachdeckerei, Pflasterung und Gerüstbau. Auch überlassene Arbeitskräfte können erfasst sein, wenn sie in einen entsprechenden Betrieb überlassen werden.

Ein Arbeitsplatz auf einer Baustelle allein genügt aber nicht. Wer überwiegend Angestelltentätigkeiten ausübt, fällt nicht unter diese Regelung. Auch bei Betrieben und einzelnen Beschäftigungsformen bestehen Abgrenzungen.

Die Staatsbürgerschaft ist dabei nicht das entscheidende Kriterium. Ein regulär in Österreich beschäftigter Bauarbeiter mit serbischem oder bosnischem Pass ist nicht allein wegen seines Passes ein entsandter Arbeitnehmer. Für tatsächliche Entsendungen aus ausländischen Betrieben gibt es eigene Bestimmungen.

Wer entscheidet, ob die Arbeit eingestellt wird

Über einen wetterbedingten Arbeitsstopp entscheidet der Arbeitgeber nach Anhörung des Betriebsrates. Aus einer schlechten Wetterprognose entsteht kein frei wählbarer arbeitsfreier Tag.

Der Betrieb kann eine andere zumutbare Arbeit zuweisen. Wird diese geleistet, darf der bisherige Lohn dafür nicht gekürzt werden. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kann außerdem verlangt werden, eine Wetterbesserung auf der Baustelle abzuwarten: höchstens drei Stunden pro Tag und nur mit entsprechender Unterkunft.

Diese Vorgaben zur Entschädigung heben den Arbeitsschutz nicht auf. Konkrete Gefahren müssen angesprochen und geklärt werden. Die Frage, ob Arbeit sicher möglich ist, lässt sich nicht allein mit einem noch verfügbaren Stundenkontingent beantworten.

Diese Punkte gehören auf den Abrechnungscheck

Die Schlechtwetterentschädigung zahlt der Arbeitgeber im Rahmen der Lohnabrechnung. Anschließend kann der Betrieb die Rückerstattung bei der BUAK beantragen. Beschäftigte müssen dafür nicht selbst einen Förderantrag stellen.

Auf den Lohnunterlagen muss die Entschädigung gesondert ausgewiesen werden. Prüfen sollte man daher: Stimmen die Ausfallstunden, die Berechnungsbasis und die getrennt ausgewiesene Zahlung? Wer Ersatzarbeit geleistet hat, sollte auch deren Erfassung kontrollieren.

Eigene Zeitaufzeichnungen helfen, Unklarheiten mit der Lohnverrechnung oder dem Betriebsrat zu besprechen. Besonders bei einem Arbeitgeberwechsel oder Fragen zu Reststunden lohnt sich eine konkrete Prüfung des persönlichen Falls. Die neue Jahreszahl allein erklärt noch nicht jede Abrechnung.