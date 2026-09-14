BAWAG warnt Österreich: Falsche Bankmitarbeiter rufen Kunden an

Falsche Bankmitarbeiter, echte Gefahr: Eine neue Betrugsmasche zielt gezielt auf BAWAG-Kunden – die Bank schlägt Alarm.

Wer in diesen Tagen ein Konto bei der BAWAG führt, sollte beim Einloggen ins Online-Banking besonders aufmerksam sein: Die Bank informiert ihre Kundinnen und Kunden dort aktuell über eine laufende Betrugsmasche. Kriminelle geben sich telefonisch als Bankmitarbeiter aus, um an sensible Daten zu gelangen.

Die Anrufe kommen häufig von unbekannten oder unterdrückten Nummern. Eine automatische Tonbandansage behauptet, es seien nicht verifizierte Transaktionen festgestellt worden, und fordert die Angerufenen auf, eine bestimmte Taste zu drücken. Die BAWAG stellt klar: Solche Anrufe gehen nicht von der Bank aus.

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Die österreichische Plattform Onlinesicherheit.gv.at weist in einer aktuellen Warnmeldung darauf hin, dass derzeit mehrere österreichische Finanzinstitute – darunter ausdrücklich auch die BAWAG – von Betrugsversuchen mit imitierten bzw. gespooften Bankrufnummern betroffen sind und ruft dazu auf, bei entsprechenden Vorfällen umgehend die eigene Bank zu kontaktieren und Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Richtiges Verhalten

Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte keinesfalls der Aufforderung folgen und die genannte Taste drücken – stattdessen ist das Gespräch sofort zu beenden. Persönliche Daten oder finanzielle Informationen dürfen unter keinen Umständen weitergegeben werden. Transaktionen, die man selbst nicht ausgelöst hat, sollten weder per TAN noch über die App oder einen Automaten bestätigt werden.

Das österreichische Bundeskriminalamt weist in seinen aktuellen Hinweisen zu Phishing und verwandten Betrugsformen ausdrücklich darauf hin, dass Bankmitarbeitende Kundinnen und Kunden niemals nach persönlichen Daten oder TANs fragen und bei Betrugsverdacht das Online-Banking gesperrt und Anzeige bei der Polizei erstattet werden soll.

Auch ein Rückruf auf eine im Gespräch genannte Nummer ist unbedingt zu vermeiden. Wer verdächtige Transaktionen im Online-Banking entdeckt, kann diese direkt aus der Mappe löschen. Besteht der Verdacht, dass das eigene Konto kompromittiert wurde, lässt sich der Zugang über die Notfallsperre in der BAWAG-App sperren.

Offizielle Kontaktwege

Alternativ steht die offizielle Servicenummer 0599 05995 zur Verfügung. Ausdrücklich gewarnt wird davor, Nummern zu verwenden, die während eines verdächtigen Anrufs genannt wurden – auch diese könnten Teil des Betrugs sein.

Die BAWAG bittet ihre Kundinnen und Kunden außerdem, Familienmitglieder und Bekannte auf die aktuelle Masche aufmerksam zu machen. Die Bank hat die beschriebenen Maßnahmen zum Schutz ihrer Kundschaft eingeführt und räumt dem Thema Sicherheit dabei höchste Priorität ein.