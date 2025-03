Unbesiegt gegen Bayern: Alonsos Leverkusen vor dem Mega-Duell

Bayern München gegen Bayer Leverkusen – ein Duell voller Prestige, Emotionen und alter Rechnungen. Der Showdown wird zur entscheidenden Kraftprobe!

Deutschland ist in Aufruhr, denn das Champions-League-Duell zwischen den Fußballgiganten Bayern München und Bayer Leverkusen steht bevor. Unter der Führung von Xabi Alonso konnte Leverkusen bislang ungeschlagen gegen die Bayern bleiben, was dem bevorstehenden Aufeinandertreffen eine besondere Brisanz verleiht. Bayern-Stürmer Thomas Müller erwartet ein hitziges Duell: „Es wird auf jeden Fall ein heißer Tanz.“

Das Achtelfinale zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München geht über den bloßen Einzug in die nächste K.o.-Runde hinaus. Es geht um Prestige, die Vorherrschaft im deutschen Club-Fußball und alte Rechnungen. Die emotionale Komponente betonte Thomas Müller: „Natürlich ist es emotional besonders, gegen unseren stärksten nationalen Kontrahenten auf der ganz großen Bühne anzutreten.“ Auch Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany unterstrich die Bedeutung: „Es brennt, wir wollen diese Spiele spielen.“

Bayern München kann mit Selbstvertrauen in das Duell gehen, denn sie sind wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen. In der heimischen Arena konnten sie 21 Champions-League-Spiele in Folge nicht bezwungen werden. Dennoch gibt es keinen Grund für Münchner Freudentänze, denn von den letzten sechs Begegnungen gegen Leverkusen, unter der Regie von Alonso, konnten die Bayern nicht gewinnen. Drei Siege und drei Unentschieden, darunter zwei in der aktuellen Bundesliga-Saison, sprechen für die starke Bilanz der Leverkusener.

Herausforderung für Alonso

Xabi Alonso stellt klar, dass vergangene Spiele irrelevant sind und sein Team sich auf das bevorstehende Kräftemessen fokussiert. „Fünf schlechte Minuten – und du bist weg“, warnte Alonso, der von Bayern-Legenden wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nach der titellosen Saison 2023/24 als Wunschkandidat in München gehandelt wurde. Bayerns Trainer-Ikone Ottmar Hitzfeld lobte Alonso in der Bild-Zeitung für seine beeindruckende Arbeit: „Was er macht, ist eine Kunst.“

Trotz eines acht-Punkte-Vorsprungs in der Liga vor Titelverteidiger Leverkusen und dem Vorstoß in Richtung des 34. Meistertitels, bleibt der Champions-League-Erfolg das erklärte Ziel der Bayern. Seit dem letzten Gewinn der Königsklasse 2020, als sie unter Corona-Bedingungen triumphierten, sehnen sich die Münchner nach einem weiteren Titel. Das Finale dieses Jahr findet in München statt und ein Scheitern würde wahrscheinlich größere Transferaktivitäten anregen und den Fokus auf Leverkusen-Star Florian Wirtz verstärken.

Weitere Achtelfinalpaarungen

In den weiteren Achtelfinalpaarungen treten Paris Saint-Germain gegen Liverpool, Benfica gegen Barcelona und Feyenoord gegen Inter Mailand an. Letztere Teams, die Auswärtsmannschaften am Mittwoch, gelten als leichte Favoriten.

Bei Feyenoord fehlt weiterhin der österreichische Nationalverteidiger Gernot Trauner verletzungsbedingt, während Marko Arnautovic für den italienischen Meister auf der Bank beginnen wird.