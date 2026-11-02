Begleiter lassen 20-Jährigen am Berg zurück: 14-Stunden-Rettung

Drei Bergsteiger starten in den Klettersteig, nur zwei kommen oben an. Für den Dritten beginnt eine eisige Nacht, für die Retter ein Wettlauf.

Erschöpft blieb ein 20-jähriger Deutscher am Hochkönig auf rund 2.600 Metern zurück, in der Nacht wurde er gerettet. Seine zwei Begleiter setzten den Aufstieg zum Gipfel fort, während elf Bergretter bei Schneefall und Kälte ausrückten. Die Alpinpolizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Am Samstagnachmittag war das Trio in den anspruchsvollen Klettersteig „Königsjodler“ im Hochkönigmassiv bei Mühlbach am Hochkönig im Pongau eingestiegen. Eine andere Bergsteigerin hatte die drei eindringlich gewarnt, zudem war die Wetterprognose schlecht.

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Gegen 19 Uhr setzte der 20-Jährige im Bereich des Notausstiegs einen Notruf ab, weil er erschöpft war und nicht mehr weiterkonnte. Die beiden Begleiter beschlossen, weiter nach oben zu gehen. In der Nacht erreichten sie das geschlossene Matrashaus auf dem 2.941 Meter hohen Hochköniggipfel und verbrachten dort die Nacht.

Nächtlicher Rettungseinsatz

Für die Bergrettung Mühlbach begann damit ein aufwändiger Einsatz. Von der Stegmoosalm aus brachen elf Bergretter auf. Ein alarmierter Rettungshubschrauber blieb wegen der Witterung am Boden.

Einsatzleiter Wolfgang Haggenmüller und der Pongauer Bezirksleiter standen telefonisch mit dem Mann in Verbindung. Der Anstieg durch das steile Birgkar war vereist und nur mit Steigeisen zu schaffen, dazu brachte ein Kälteeinbruch heftigen Schneefall. Kurz vor Mitternacht erreichten die Retter den Erschöpften.

Für den Abstieg wurde er angeseilt, etwa 20 Zentimeter Neuschnee bedeckten den Steig, und Schneerutsche gingen ab. Im dichten Schneetreiben und bei schlechter Sicht gelangte die Mannschaft mit dem Geretteten am Sonntag um 8.18 Uhr zur Erichhütte. Der Einsatz zog sich über rund 14 Stunden.

Gerhard Kremser zufolge hätte der Mann eine weitere Nacht unter diesen Bedingungen vermutlich „nicht überlebt“.

Polizeiliche Prüfung

Die beiden Begleiter nahmen am Sonntag den Normalweg Richtung Arthurhaus hinunter und erreichten erst am frühen Abend eine sichere Höhe. Zuvor hatte man sie ausdrücklich davor gewarnt, durch das Birgkar abzusteigen.

Die Alpinpolizei ermittelt zu den Umständen des Einsatzes und zum Verhalten der Beteiligten.

Der 20-Jährige wurde erschöpft und unterkühlt, aber nach den bisherigen Berichten ohne schwere Verletzungen gerettet. Gerhard Kremser appelliert: „Bergsteigen bedeutet auch, rechtzeitig umzukehren. Die Berge laufen nicht davon.“