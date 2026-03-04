Bei Minusgraden auf Balkon gesperrt – Miauende Katze alarmiert Nachbarn

Drei Wochen Haft, eine Katze allein auf dem Balkon – und Temperaturen nahe minus zehn Grad. Ein Fall, der Salzburg aufwühlte.

Tagelang hallte das Schreien einer Katze durch ein Wohnhaus in Salzburg-Itzling – laut genug, um die Nachbarn aufzuschrecken und schließlich die Behörden auf den Plan zu rufen. Was danach folgte, beschäftigte am Dienstag das Landesgericht Salzburg: Der Besitzer des Tieres musste sich wegen des Vorwurfs der Tierquälerei verantworten.

Hintergrund war, dass der Mann für drei Wochen in Ersatzhaft gesessen hatte – er hatte eine Verwaltungsstrafe nicht bezahlen können. Die Katze ließ er währenddessen auf dem Balkon zurück. Bereits nach wenigen Tagen war das Schreien des Tieres so anhaltend und laut, dass Anrainer die Polizei verständigten. Die Beamten gelangten mit einer Leiter auf den Balkon, die Feuerwehr brachte die Katze schließlich in einer Transportkiste in Sicherheit.

Freispruch im Zweifel

Vor Gericht räumte der 38-jährige Pakistani ein, das Tier bewusst auf dem Balkon untergebracht zu haben – allerdings, wie er betonte, in bester Absicht: Er habe einen großen Sack Futter für einen Monat, Wasser, Milch sowie Matratzen und eine Decke als Rückzugsort hinterlassen.

Die Staatsanwaltschaft sah darin dennoch einen Fall von Tierquälerei, zumal die Temperaturen zur fraglichen Zeit auf nahezu minus zehn Grad gesunken waren. Da die eingesetzten Polizisten die vorgefundene Versorgungs- und Unterkunftssituation vor Gericht jedoch nicht präzise schildern konnten und der Angeklagte seinerseits darauf beharrte, dass die Lage für das Tier keine Gefährdung dargestellt habe, sprach das Gericht ihn im Zweifel frei.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.