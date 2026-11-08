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Unfall

Beim dritten Versuch knallte es: Böller reißt Buben Daumen weg

Beim dritten Versuch knallte es: Böller reißt Buben Daumen weg
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Zwei Versuche scheitern, beim dritten knallt es. Vier Buben stehen in Wörgl zusammen, als der Nachmittag in Sekunden kippt.

In Wörgl hat sich am Samstagnachmittag ein Elfjähriger schwere Verletzungen zugezogen, als ein Böller in seiner Hand detonierte. Ein weiterer Bub trug ein Knalltrauma davon.

Nach Angaben der Polizei wollte der Elfjährige gegen 14.10 Uhr einen böllerartigen Gegenstand ohne Zündschnur zum Zünden bringen. Zweimal blieb der Versuch erfolglos. Daraufhin drückte er die Membrane am Ende des Böllers ein und hielt abermals ein Feuerzeug daran.

In diesem Moment explodierte der Böller in der rechten Hand des Buben.

Schwere Verletzungen

Der Verletzte büßte Teile des rechten Daumens und weitere Fingerglieder ein. Anrainer wurden durch den lauten Knall und die Schreie aufmerksam und verständigten die Rettung.

Nach der notärztlichen Erstversorgung flog der Notarzthubschrauber den Elfjährigen in die Klinik Innsbruck. Der Neunjährige mit dem Knalltrauma kam ins Bezirkskrankenhaus Kufstein.

Zwei weitere Buben, acht und neun Jahre alt, die sich ebenfalls vor Ort befanden, blieben unverletzt.

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