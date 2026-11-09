Bekannte Modekette insolvent: Auch sechs Filialen in Österreich betroffen

Warmer Herbst, leere Kassen: Bei einer Modekette mit sechs Filialen in Österreich beginnt ein Neustart unter Aufsicht des Gerichts.

Die deutsche Damenmodekette Liberty Woman hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen betreibt nach Angaben der Fachzeitschrift TextilWirtschaft insgesamt 113 Filialen, davon sechs in Österreich. Andere Medien nennen 115 Standorte. Die Zukunft der rund 600 Beschäftigten ist Gegenstand der geplanten Sanierung. Wie viele Arbeitsplätze tatsächlich gefährdet sind, steht noch nicht fest.

Gegründet wurde die Marke 1976, das erste Geschäft eröffnete in Herford. Seit 1990 setzt Liberty Woman ausschließlich auf Damenmode.

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Verfahren in Bielefeld

Das Amtsgericht Bielefeld hat am 5. November 2026 die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Damit kann die Liberty Damenmoden GmbH mit Sitz in Lübbecke in Nordrhein-Westfalen ihren Geschäftsbetrieb zunächst unter Aufsicht fortführen. Die Geschäftsführung bleibt im Amt, während ein gerichtlich bestellter Sachwalter das Verfahren überwacht. Ziel ist es, das Unternehmen wirtschaftlich neu aufzustellen und möglichst viele Standorte und Arbeitsplätze zu erhalten.

Sämtliche Filialen und der Onlineshop sollen vorerst geöffnet bleiben. Für Kundinnen und Kunden läuft der Verkauf damit zunächst weiter. Laut aktuellen Medienberichten sollen auch Gutscheine weiterhin eingelöst sowie Retouren und Reklamationen wie gewohnt bearbeitet werden. Da sich die Bedingungen im weiteren Insolvenzverfahren ändern können, empfiehlt sich vor allem bei älteren Gutscheinen eine direkte Nachfrage beim Unternehmen.

Standorte in Österreich

In Wien-Brigittenau ist Liberty Woman in der Millennium City am Handelskai 94-96 vertreten. Die Innsbrucker Filiale liegt im DEZ Einkaufszentrum an der Amraser-See-Straße 56a, in Graz findet sich das Geschäft im Murpark an der Ostbahnstraße 3.

In St. Pölten gibt es einen Standort am Riemerplatz 1, in Vöcklabruck in Oberösterreich befindet sich die Filiale in der VARENA an der Linzer Straße 50. Die sechste österreichische Filiale befindet sich in Krems an der Donau in der Oberen Landstraße 16.

Das Unternehmen führt die Krise auf ein schwieriges Marktumfeld im Modehandel, rückläufige Kundenfrequenzen und einen ungewöhnlich warmen Herbst zurück, der die Nachfrage nach Herbst- und Wintermode gedämpft hat.

Offen ist, ob alle 113 Standorte und damit die rund 600 Arbeitsplätze erhalten bleiben.