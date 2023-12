Beliebter Club in Belgrad sinkt während Schlägerei (VIDEO)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sank der Belgrader Club „Kartel“ nach einer Schlägerei. Ob die beiden Vorfälle im Zusammenhang stehen ist noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sank in Belgrad der bekannte Club „Kartel“, der wie eine Art Disco-Schiff fungierte. Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass der Club aufgrund einer plötzlichen und abrupten ungleichen Belastung zu sinken begann, die wahrscheinlich durch eine Schlägerei ausgelöst wurde. „Eine plötzliche und abrupte ungleiche Belastung, zusammen mit einem hohen Wasserstand, führten zum Bruch der Brücke und zum Sinken des Clubs“, sagte eine Quelle zur serbischen Tageszeitung „Blic“.

Sicherheitsdienst löst Schlägerei aus?

Die Anwesenden gingen plötzlich auf eine Seite des Clubs, als eine Schlägerei ausbrach. Ein Augenzeuge, der im Club war erzählte „Blic“: „Die Party sollte bis etwa halb zwei dauern (…) aber einige Jungs vom Sicherheitsdienst kamen in den Club und begannen, Leute rauszuwerfen, einschließlich mir. Ich bat sie, mir den Grund zu nennen, aber sie sagten mir nur: „Geh raus.“ Ich ging raus. Dann rief ich meine Freunde an, um ihnen zu sagen, dass ich rausgeworfen wurde. Nach etwa zehn Minuten begann eine größere Gruppe von Menschen raus zu gehen andere haben sich dem Sicherheitsdienst widersetzt. Dann begann die Schlägerei.“

Am Morgen nach dem Vorfall war das einzige, was darauf hinwies, dass hier der beliebte Club war, das Wort „Kartel“ am Eingang, das aus dem Wasser ragte. Der Club ist fast vollständig gesunken, nur ein kleiner Teil des vorderen Teils ragt aus dem Wasser. Im Club blieben die Wertgegenstände der Gäste, die in Panik geflohen sind: Geld, Schuhe, Mäntel…

Nur sieben Minuten nach der Meldung kamen Einheiten der serbischen Polizei und Rettungsteams an. Luka Causcic, Leiter der Abteilung für Notfälle der serbischen Polizei, sagte zu „Blic“, dass das Rettungsteam in Rekordzeit zum „Kartel“ Club am Savski Kai gelangt sei. Bei ihrer Ankunft am Unfallort stellten sie fest, dass der „Kartel“ Club sank und evakuierten etwa 30 Menschen, die sich auf einem Teil des Pontons und auf dem Club selbst befanden.

Die Untersuchungen laufen noch, um zu klären, ob die Brücke während der Schlägerei gebrochen ist, oder ob es sich um Sabotage handelt.