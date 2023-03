„Besser als Eminem“: Kroatin begeistert „The Voice Kids“-Jury

Eine 14-jährige Kroatin namens Emma Filipovic hat in der deutschen Show „The Voice Kids“ mit ihrem Auftritt die Jury und das Publikum begeistert. Emma lebt in Österreich.



Emma Filipovic trug einen rosa Kapuzenpulli und weite Jeans. Sie sang „Mockingbird“ von Eminem in der deutschen Show „The Voice Kids“. Innerhalb von Sekunden drehte sich die Jury zu ihr um und lauschte gespannt ihrer Stimme.

Ihr Auftritt ging auf YouTube und sozialen Medien viral. „Dieses Mädchen ist besser als Eminem“, „Sie hat es gerockt“ und „Einfach cool“ schreiben die User und Fans der Teenagerin.

Das Jury-Mitglied Alvaro Soler forderte Emma auf das Lied noch einmal gemeinsam mit ihm zu singen. Das Publikum war schwer begeistert.