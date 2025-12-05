Betrunkene Frauen zehren Taxler aus Auto und stehlen aus

In Wiesbaden haben vier alkoholisierte junge Frauen zwischen 16 und 24 Jahren einen Taxifahrer attackiert und sein Fahrzeug entwendet. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch in der hessischen Hauptstadt. Bei dem Übergriff erlitt der 66-jährige Fahrer leichte Verletzungen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Polizeibericht hervorgeht.

An ihrem Zielort angekommen, gerieten zwei der Frauen mit dem Taxilenker in eine Auseinandersetzung über die Bezahlung. Die Situation eskalierte, als die Gruppe den Fahrer zur Herausgabe seiner Einnahmen aufforderte. Nach seiner Weigerung wurde er tätlich angegriffen und aus seinem Fahrzeug gezerrt, wobei er leichte Blessuren davontrug.

Gescheiterte Flucht

Während zwei Täterinnen zu Fuß flüchteten, setzten sich die anderen beiden in das Taxi und fuhren davon. Die motorisierte Flucht endete jedoch rasch durch Eingreifen der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem mehr als ein Promille Alkohol im Blut hatte.

Rechtliche Folgen

Auch ihre Begleiterin stand unter Alkoholeinfluss. Beide wurden zur Ausnüchterung über Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Die zu Fuß geflüchteten Komplizinnen konnten ebenfalls identifiziert werden.

Gegen alle vier Beteiligten wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.