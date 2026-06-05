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Messerdrohung

Betrunkener bedroht Kinder mit Messer im Park

Betrunkener bedroht Kinder mit Messer im Park
Symbolbild (FOTO: iStockphoto)
1 Min. Lesezeit |

Mitten im Park, mitten am Tag: Ein betrunkener Mann bedroht Kinder mit einem Messer – die Polizei greift ein.

Messer-Bedrohung Wien

Am Donnerstag soll ein 65-jähriger Mann im Lichtentalerpark in Wien-Alsergrund drei Kinder angeschrien und mit einem Messer bedroht haben. Andere anwesende Kinder wurden auf die Situation aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte.

Die eintreffenden Beamten konnten den österreichischen Staatsbürger noch vor Ort stellen und vorläufig festnehmen. Das Messer wurde sichergestellt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,10 Promille, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

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KO KOSMO-Redaktion
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