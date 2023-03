Betrunkener Mann bricht in Bibliothek ein und denkt, es ist sein Zuhause

Ein 39-jähriger Einwohner von Minusinsk in Sibirien hat eine Bibliothek betrunken betreten, weil er sie mit seiner Wohnung verwechselt hat. Er wurde von der russischen Garde festgenommen, als er illegal in das geschützte Gebäude eingedrungen war.

Ein 39-jähriger Einwohner von Minusinsk im Süden des Krasnojarsker Gebiets in Sibirien brach betrunken in eine Bibliothek ein, weil er dachte, dass es seine Wohnung sei. Er wurde von der russischen Garde festgenommen, weil er illegal in das geschützte Gebäude eingedrungen war, berichtet RIA Novosti.

Er erklärte dann, dass er die Bibliothek mit seiner Wohnung verwechselt hatte, so eine Erklärung des regionalen Zweiges der russischen Garde. In der Bibliothek ging in der Nacht der Alarm los und die Mitglieder der Garde fanden eine zerbrochene Tür und einen Mann im Gebäude.

Der Mann ist bereits vorbestraft.