Betrunkener stürzt mit Auto auf Gleise und verschwindet (FOTOS)

Ein Absturz auf Bahngleise, ein flüchtiger Fahrer und eine nächtliche Großfahndung – der Unfall in Tirol hielt die Einsatzkräfte stundenlang in Atem.

In der Nacht zum Dienstag kam es in Mils bei Innsbruck zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Lenker verlor auf der B171 in Fahrtrichtung Vomp die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen stürzte eine steile Böschung hinunter und landete kopfüber auf den darunter verlaufenden Bahngleisen.

Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den verletzten Mann später auf einem nahegelegenen Firmengelände auffinden. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, wie die Polizei mitteilte.

FOTO: FF Mils/Daniel Liebl

Großangelegte Suchaktion

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im verunglückten Fahrzeug befunden hatten, starteten die Einsatzkräfte eine großangelegte Suchaktion. Mit Unterstützung einer Feuerwehrdrohne und eines Polizeihundes wurde das Gebiet im Umkreis von zwei Kilometern abgesucht. Gegen Mitternacht wurde die Suche eingestellt, nachdem keine Hinweise auf weitere Unfallopfer gefunden wurden.

Der Bahnverkehr musste während des Einsatzes vollständig unterbrochen werden. Nach Abschluss der Suchmaßnahmen konnte der Zugverkehr teilweise über das südliche Gleis wieder aufgenommen werden.

FOTO: FF Mils/Daniel Liebl

Verkehrsbeeinträchtigungen

Das völlig zerstörte Unfallfahrzeug musste von Mitarbeitern der ÖBB von den Gleisen geborgen werden. Der Bahnverkehr war bis zum frühen Dienstagmorgen beeinträchtigt. Erst gegen sechs Uhr konnten die Gleise laut ÖBB wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

An dem Einsatz waren insgesamt 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mils, acht Mitglieder der Berufsfeuerwehr Innsbruck, zwei Rettungswagen-Teams, ein Einsatzleiter der ÖBB sowie vier Polizeistreifen beteiligt.