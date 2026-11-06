Bevor die Flut kommt: Brüssel schickt Millionen nach Afrika

Der Pazifik glüht, Afrika bereitet sich vor. Brüssel legt Millionen auf den Tisch, noch bevor die ersten Folgen sichtbar werden.

Die Europäische Union stellt 13,5 Millionen Euro bereit, um Risikogebiete in Ost- und Südafrika auf das Wetterphänomen El Niño vorzubereiten und frühzeitig zu unterstützen. Wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte, sind die Mittel bereits auf einzelne Länder und Regionen aufgeteilt.

Verteilung der Mittel

Somalia erhält 6 Millionen Euro, die in besser vorbereitete Evakuierungsstandorte sowie in den Ausbau von Gesundheits- und Ernährungsangeboten fließen sollen. Kenia bekommt 1 Million Euro, um die Vorsorge in besonders gefährdeten Gebieten zu stärken.

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In Uganda soll eine weitere Million Euro die laufenden Hilfsmaßnahmen ausweiten, da die Ernährungsunsicherheit anhält. Für vorausschauende und frühzeitige Hilfsmaßnahmen im südlichen Afrika und in der Region des Indischen Ozeans sind 5,5 Millionen Euro vorgesehen.

Die Vereinten Nationen gehen von einer beispiellosen Stärke von El Niño aus und halten schwere Folgen für möglich. Mit den EU-Mitteln sollen Risiken abgemildert werden, unter anderem durch vorbereitete Aufnahmeorte für Evakuierungen und durch mehr Gesundheits- und Ernährungsleistungen.

Rekordwert im Pazifik

El Niño ist ein natürliches Phänomen im Pazifik, das alle zwei bis sieben Jahre auftritt. Nach Angaben von Copernicus, dem Klimawandeldienst der EU, erreichte die Meeresoberflächentemperatur im zentralen und östlichen äquatorialen Pazifik im Oktober 29,94 Grad Celsius.

Dieser Rekordwert liegt über den Niveaus der Ereignisse von 2015/2016 und 1997/1998.