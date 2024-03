Bewegende Videobotschaft: Prinzessin Kate hat Krebs (VIDEO)

Prinzessin Kate, die charmante Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William, hat in einer Videobotschaft eine schockierende Diagnose enthüllt. Nach einer kürzlich durchgeführten Bauchoperation wurde bei ihr Krebs festgestellt. Doch trotz des schweren Schicksalsschlags zeigt sich die Mutter dreier Kinder kämpferisch und befindet sich bereits in der Anfangsphase einer vorbeugenden Chemotherapie.

Der Januar dieses Jahres war für Kate und ihre Familie eine besonders herausfordernde Zeit. Die Herzogin von Cambridge verbrachte zwei Wochen im Krankenhaus, um sich einer geplanten Operation im Bauchraum zu unterziehen. Die genaue Natur der Erkrankung, die diesen Eingriff erforderte, wurde damals nicht bekanntgegeben. Doch nun hat Kate selbst Licht ins Dunkel gebracht. In einer Videobotschaft, die am Mittwoch aufgenommen wurde, teilte sie mit, dass in den nachfolgenden Tests Krebszellen entdeckt wurden.

Chemotherapie

„Mein medizinisches Team riet mir daher, mich einer vorbeugenden Chemotherapie zu unterziehen, und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung“, so die Prinzessin. Sie betonte, dass sie sich trotz der niederschmetternden Diagnose „gut“ fühle und bereits wieder „kräftiger“ werde.

Die Nachricht über ihre Erkrankung hat das Königshaus und ihre junge Familie stark getroffen. „Das war natürlich ein großer Schock, und William und ich haben alles getan, was wir konnten, um das privat zu verarbeiten und unserer jungen Familie zuliebe zu bewältigen“, offenbarte Kate. Sie und Prinz William sind Eltern von drei Kindern: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Auch Charles in Behandlung

Aus dem Königshaus hieß es, dass es keine weiteren Details über die Art der Krebserkrankung geben werde. Kate befinde sich jedoch auf dem Weg der Besserung, und die vorbeugende Chemotherapie habe bereits im Februar begonnen.

Dieses Jahr scheint für die britische Königsfamilie gesundheitlich besonders herausfordernd zu sein. Erst im Februar hatte auch König Charles bekanntgegeben, dass er sich einer Krebsbehandlung unterziehen muss, was bedeutet, dass er seine öffentlichen königlichen Pflichten aufschieben musste.

Lesen Sie auch: König Charles trotzt Krebs: Pflichten gehen weiter! König Charles, der kürzlich mit Krebs diagnostiziert wurde, zeigt bemerkenswerte Entschlossenheit, seine königlichen Pflichten fortzusetzen.

Langzeit-Fan wird größter Wunsch erfüllt (VIDEO) Trotz gesundheitlicher Herausforderungen, die ihr Sehvermögen beeinträchtigen, hat Vera Hill ihre Liebe zu Nottingham Forest nie verloren.

3-jähriger kletterte in Plüschtierautomat (VIDEO) Ein Moment der Unachtsamkeit genügte, und der kleine Ethan fand sich inmitten von Plüschtieren wieder, eingesperrt in einem Automaten.

Wir wünschen Prinzessin Kate und ihrer Familie viel Kraft in dieser schwierigen Zeit und hoffen auf eine baldige Genesung. Ihr Mut und ihre Offenheit in dieser Situation sind ein starkes Zeichen und eine Inspiration für viele Menschen, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind.