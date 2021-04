„Bierwirt”-Frauenmord: Kind (2) schrie nach sterbender Mutter

Es sind neue, schreckliche Details zum Fall des brutalen Frauenmordes in Wien-Brigittenau ans Licht gekommen. Unter anderem hörte die Nachbarin, wie ein Kleinkind vom Tatort weggetragen wurde und “Mami, Mami” schrie.

Die WEGA war anscheinend innerhalb von nur wenigen Minuten vor Ort im Winarsky-Hof und konnte den Täter festnehmen. Die Polizei alarmiert haben Anrainer, nachdem sie gegen 20:00 Schüsse vernommen hatten. Der Tatverdächtige (42), den Medien bekannt als gehässiger “Bierwirt”, der sich einen Rechtsstreit mit der Politikerin Sigi Maurer lieferte, schoss der 35-jährigen Frau in den Kopf und in den Fuß. Sie erlag ihren Verletzungen wenige Stunden später im Krankenhaus.

Als wäre der Fall nicht schon grausam genug, stellte sich noch heraus, dass in der Wohnung der zweifachen Mutter, auch ihr kleines Kind (1) und ihre Mutter anwesend waren. Eine Zeugin schilderte am Tag nach dem tragischen Fall, was sie mitbekommen hatte: “Sie war wirklich eine nette und liebe Frau. Sie haben auch ein kleines Baby, das jetzt alleine geblieben ist. Als das kleine Kind noch vom Nachbarn nach der Tat weggetragen wurde, schrie es ‘Mami, Mami'”.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand gab es in der Vergangenheit keinerlei polizeiliche Meldungen über häusliche Gewalt an der Wohnadresse des 35-jährigen Opfers. Die Nachbarin berichtete auch, dass sie zuvor nie laute Streitereien aus der Wohnung vernommen hätte. Schon vor der Tat hatten Nachbarn den anscheinend sehr betrunkenen Mann, der mit einem Revolver bewaffnet war, im Hof angetroffen. Das Nachbars-Ehepaar schlug ihm die Pistole aus der Hand, aber er kam wohl doch noch einmal an die Waffe heran. Der mutmaßliche Täter war so betrunken, dass er auch am folgenden Tag noch keine Aussage liefern konnte. Die WEGA hatte ihn bei der Festnahme im Hof mit Wodka angetroffen.