„Bierwirt“-Opfer Marija M. hinterlässt zwei Kinder

Der Schock sitzt noch immer tief: Am Donnerstagabend wurde eine 35-Jährige in ihrer Wohnung in der Brigittenau von ihrem Ex-Partner – er ist den Medien unter dem Namen „Bierwirt“ bekannt.

Es ist der 9. Frauenmord nur in diesem Jahr in Österreich – aus Wut, Hass oder Eifersucht. Der letzte Name, der auf dieser traurigen Liste hinzugefügt werden musste, ist der einer zweifachen Mutter: Marija M. Die Krankenschwester aus Wien hinterlässt zwei Kinder im Alter von zwölf und drei Jahren. Der mutmaßliche Täter ist ihr 42-jähriger Ex-Partner, der in den Medien als gehässiger „Bierwirt“ bekannt wurde, nachdem er sich einen Rechtsstreit mit der Politikerin Sigi Maurer lieferte.

„Ruhe in Frieden“ oder „Nicht einer mehr. Nicht eine weniger“ steht auf Zetteln, die Trauernde nach dem neunten Mord an Frauen in diesem Jahr am jüngsten Tatort in Wien hinterlassen haben. Sträuße mit Rosen und Tulpen sowie Dutzende Kerzen zeugen davon, wie groß die Anteilnahme ist. Hier, im Gemeindebau Winarskyhof in der Brigittenau, ist vor wenigen Tagen die 35-jährige, zweifache Mutter Marija M. mit Schüssen getötet worden.

M. war als Krankenschwester tätig und ging in ihrer Rolle als Mutter einer 12-jährigen Tochter und eines kleinen Sohnes vollends auf. „Sie war oft im Hof auf dem Spielplatz mit ihrem Kind. Sie war wirklich eine so liebe Frau“, erzählte eine Bewohnerin des Gemeindebaus gegenüber dem Standard. Das Paar sei bisher nie unangenehm aufgefallen, so eine andere –auch der 42-jährige mutmaßliche Täter nicht: „Ich hab den Mann auch manchmal mit den Kindern hier am Spielplatz gesehen, der schien richtig freundlich.“ Nun sind die Kinder ohne Eltern: Die Mutter tot, der Vater als Mord-Verdächtiger in U-Haft (es gilt die Unschuldsvermutung). Was mit den beiden nun passieren soll, ist bisher noch unklar.

Video vom Eintreffen der Polizei

Am Donnerstagabend um 20 Uhr gingen bei der Polizei zeitgleich mehrere Notrufe ein – neben Bezirkskräften wurden auch die Sondereinheiten von Wega und Cobra zum Einsatzort gerufen. Innerhalb weniger Minuten waren die Einsatzkräfte vor Ort. Von dem Einsatz im Winarskyhof existiert ein Video, das ein Bewohner von seinem Fenster aus aufgenommen hat.

Darauf ist zu sehen, wie die Polizei auf einen offensichtlich schwer alkoholisierten Mann – es wurden laut Polizei auch andere Suchtmittel nachgewiesen – auf einer Bank im Hof zustürmt und ihn am Boden fixiert. „Die Waffe liegt da drüben“, schreit ein Anrainer den Beamten zu. Ein anderer Bewohner hatte sie dem Tatverdächtigen „Bierwirt“ zuvor aus der Hand geschlagen, als dieser damit in den Hof kam. Der mutmaßliche Täter war so betrunken, dass er auch am folgenden Tag noch keine Aussage liefern konnte. Am Samstag wurde der „Bierwirt“ in eine Wiener Justizanstalt überstellt. Er soll laut Polizei bislang die Aussage verweigert haben.