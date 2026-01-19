„Bin ein Arbeitspferd im Zirkuskostüm“ – Country-Legende wird 80

Von der ärmlichen Holzhütte zum Weltruhm – Dolly Parton feiert ihren 80. Geburtstag und blickt auf ein Leben voller Musik, Erfolge und unermüdlicher Arbeit zurück.

Am Ufer des Little Pigeon River in Pittman Center, Tennessee, erblickte Dolly Rebecca Parton am 19. Jänner 1946 das Licht der Welt. Die bescheidene Holzhütte, in der sie mit ihren Eltern und elf Geschwistern aufwuchs, bot kaum materiellen Wohlstand. Dennoch war das Familienleben reich an Musik – sowohl im kirchlichen Rahmen als auch in den eigenen vier Wänden.

Mit gerade einmal zehn Jahren stand die junge Dolly bereits vor Kameras und Mikrofonen lokaler Medien. Ihre Teenagerjahre führten sie auf die Bühne der renommierten „Grand Ole Opry“ in Nashville. Nach Beendigung ihrer Schulzeit 1964 zog es sie ganz in die Musikmetropole, um ihre Laufbahn als Songschreiberin und Interpretin zu beginnen.

Ihr erster Charterfolg „Dumb Blonde“ erreichte 1967 Platz 24 der Country-Hitlisten. Zu diesem Titel bemerkte sie später: „Irgendwie fasst mich das zusammen, aber: nur weil ich blond bin, bin ich nicht jedermanns Dummchen, glaubt nur nicht, dass ich dumm bin.“

Musikalisches Vermächtnis

Ihre Diskografie wuchs stetig und brachte Klassiker wie „I Will Always Love You“, „Jolene“ und „9 to 5“ hervor. Partons Tätigkeitsfeld erstreckt sich weit über die Musik hinaus – sie verfasst Bücher, steht vor der Kamera und widmet sich karitativen Projekten, besonders in ihrer Heimatregion Tennessee, wo ihr Freizeitpark „Dollywood“ jährlich Millionen Besucher empfängt.

Die Künstlerin betont die Bedeutung von Fleiß für ihren Werdegang: „Ich will niemanden übertreffen außer mich selbst. Ich will so gut sein, wie ich kann und jeden Tag besser werden. Es ging nicht nur darum, reich zu werden, sondern auch erfolgreich in dem, was ich gerne mache.“ Ohne konsequente Anstrengung wären ihre Visionen Wunschdenken geblieben.

„Ich bin für alle ein Star – außer für mich selbst. Da bin ich einfach nur ein hart arbeitendes Mädchen. Ich sage immer, ich bin ein Arbeitspferd, das aussieht wie ein Zirkuspferd.“

Ungebremste Energie

Das vergangene Jahr brachte schmerzhafte Einschnitte für die Musikerin. Im März verstarb ihr Ehemann Carl Dean nach rund sechs Jahrzehnten gemeinsamen Lebens. Zudem machten ihr gesundheitliche Einschränkungen zu schaffen, die eine persönliche Entgegennahme ihres Ehren-Oscars im November in Los Angeles verhinderten.

Dennoch bewahrt Parton ihre positive Einstellung. Ihre Patentochter, die Sängerin Miley Cyrus, versicherte, dass Parton sich auf ihre Rückkehr zur Arbeit freue: „Sie wird die Show immer am Laufen halten.“

Für das Älterwerden hat Dolly Parton nach eigener Aussage schlichtweg keine Zeit. „Ich habe keine Zeit, mich damit aufzuhalten. Darüber denke ich nicht nach“, erklärte die Country-Ikone, die am Montag (19. Jänner) ihren 80. Geburtstag feiert, kürzlich dem „People“-Magazin.

„Schaut euch an, was ich alles gemacht habe in 80 Jahren. Ich fühle mich, als ob ich gerade erst anfange.“