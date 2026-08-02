Bis zu 15 Millionen Euro Strafe: KI-Hinweis ab sofort verpflichtend

Ab dem 2. August sind Unternehmen verpflichtet, Inhalte, die mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurden – sei es in Form von Videos, Bildern oder Texten – entsprechend zu kennzeichnen. Die europäische KI-Verordnung verfolgt dabei das Ziel, dass Nutzerinnen und Nutzer jederzeit erkennen können, wenn sie es mit KI-generierten Inhalten zu tun haben, etwa im Austausch mit einem Chatbot. Es geht nicht darum, den Einsatz von KI zu beschränken, sondern darum, Vertrauen aufzubauen und Manipulationen entgegenzuwirken.

Die Kennzeichnungspflichten, die in Artikel 50 der KI-Verordnung – dem sogenannten EU AI Act – verankert sind, richten sich vorrangig an Anbieter von KI-Systemen, darunter Unternehmen wie OpenAI, Google und Anthropic. Sie sind dazu verpflichtet, KI-generierte Ausgaben mit einer maschinenlesbaren Markierung zu versehen. Für andere Unternehmen greift die Pflicht zur Kennzeichnung insbesondere bei Deepfakes sowie bei KI-generierten Texten zu Themen von öffentlichem Interesse, die ohne redaktionelle Prüfung durch Menschen veröffentlicht werden.

Kennzeichnung in der Praxis

Ein verbindliches Einheitslabel existiert bislang nicht, doch die EU-Kommission hat einen Praxisleitfaden erarbeitet. Demnach sollen Videos und Fotos etwa durch Etiketten in einer Bildecke eindeutig als „KI generiert“ oder „KI modifiziert“ ausgewiesen werden. Bei Videoformaten wird empfohlen, die Kennzeichnung bereits zu Beginn einzublenden und sie entweder durchgehend oder zumindest in regelmäßigen Abständen sichtbar zu halten.

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Für manipulierte Bilder schlägt der Leitfaden interaktive Elemente vor: Neben einer dauerhaften Markierung könnte etwa beim Überfahren eines KI-veränderten Gesichts mit der Maus ein zusätzlicher Hinweis erscheinen. Bei KI-generierten Audioinhalten, wie etwa Podcasts, ist ein gesprochener Hinweis unmittelbar zu Beginn vorgesehen. Für Texte empfiehlt der Leitfaden, das KI-Etikett oberhalb oder in unmittelbarer Nähe der Überschrift zu platzieren.

Die Sanktionen bei Zuwiderhandlungen sind beträchtlich: Es drohen Bußgelder von bis zu 15 Millionen Euro oder drei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes – je nachdem, welcher Betrag im Einzelfall höher ausfällt. Wer KI-erzeugte Bilder auf seinem privaten Profil teilt, ist von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen. Ebenso gelten Ausnahmen für Werke künstlerischer, satirischer, fiktionaler oder kreativer Natur: Auch hier ist eine Kennzeichnung vorgeschrieben, sie muss jedoch nicht direkt im Bild erscheinen, um die Wirkung des Werkes nicht zu beeinträchtigen.

Die Leitlinien der EU-Kommission sind rechtlich nicht bindend, dürften in der Praxis jedoch als Orientierungsmaßstab für Kontrollen herangezogen werden. Ähnlich wie bei der Datenschutz-Grundverordnung ist derzeit noch offen, wie konsequent Verstöße gegen die Transparenzvorschriften verfolgt und geahndet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass KI-Systeme kontinuierlich leistungsfähiger werden und generierte Inhalte zunehmend schwerer als solche zu erkennen sind.

Darauf hat auch die Grundrechts-NGO epicenter.works gegenüber ORF.at aufmerksam gemacht: „Nachträglich lässt sich mittlerweile immer schwerer feststellen, ob ein Inhalt KI-generiert wurde oder nicht. Daher setzt die Verpflichtung grundsätzlich auch bereits bei der Erzeugung des Inhalts an.“ Die Verordnung sei zwar grundsätzlich zu begrüßen, stelle aber kein Allheilmittel dar und könne nicht vollständig verhindern, dass falsche oder irreführende Inhalte entstehen.

Wenn zumindest bei den größten Anbietern auf eine wirksame Umsetzung geachtet werde, sei bereits viel erreicht, so epicenter.works weiter. Tatsächlich haben viele große Digitalkonzerne den Stichtag vorweggenommen. TikTok etwa verpflichtet seine Nutzerinnen und Nutzer bereits seit mehreren Jahren zur Kennzeichnung von KI-Inhalten, auf Instagram und Facebook sind zahlreiche Beiträge bereits entsprechend markiert, und auch in der Google-Suche erscheint unter KI-generierten Antworten ein deutlicher Hinweis.

Österreichs Aufsichtslücke

Für neu entwickelte Systeme gilt die Kennzeichnungspflicht mit sofortiger Wirkung, während bestehende KI-Systeme bis zum 2. Dezember Zeit haben, die neuen Anforderungen zu erfüllen. Für epicenter.works sind sowohl diese Übergangsfrist als auch vorangegangene Abschwächungen der Richtlinie schwer nachvollziehbar. Die Organisation verweist zudem auf eine nationale Versäumnis: „Österreich selbst hat es bisher verabsäumt, eine Aufsichtsbehörde einzurichten, obwohl Teile des AI Act bereits seit einem Jahr in Kraft sind.“

Kritik an dieser Untätigkeit kommt auch von den Grünen: Mit der 2024 bei der Regulierungsbehörde RTR eingerichteten KI-Servicestelle sei in der vergangenen Gesetzgebungsperiode bereits eine geeignete Struktur geschaffen worden. „Man hätte sie nur mit den nötigen Befugnissen und Ressourcen ausstatten müssen. Stattdessen wurde ein Jahr gestritten, wer zuständig sein darf. Das ist keine Regierungsarbeit, das ist Postenpolitik auf Kosten des Landes“, erklärte der grüne Digitalisierungssprecher Suleyman Zorba.

Aus dem Bundeskanzleramt hieß es zuletzt, ein konkreter Zeitplan für ein Begutachtungsverfahren könne aufgrund noch laufender Gespräche nicht genannt werden. Gleichzeitig wurde betont, dass die rechtlichen Anforderungen von Unternehmen und öffentlicher Verwaltung unabhängig davon einzuhalten seien, ob bis zum 2. August eine österreichische Aufsichtsbehörde benannt worden sei oder nicht.

Wirtschaftsseitig gibt man sich vorerst gelassen. Die Wirtschaftskammer Österreich teilt auf ihrer Website mit: „Für die tägliche Nutzung von KI im Betrieb gibt es keinen Grund zur Sorge, aber es lohnt sich, die neuen Regeln zu kennen und umzusetzen.“ Das Magazin der Deutschen Unternehmer Plattform hält fest: „Die neuen Transparenzpflichten bedeuten für Unternehmen keinen grundlegenden Umbau ihrer Kommunikation. Sie machen aber deutlich, dass der Einsatz von KI klare Verantwortlichkeiten braucht.“