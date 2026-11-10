Bis zu 190.000 Jahre alt: Forscher entdecken bislang unbekannten Riesenvogel

Ein Beinknochen aus einer Höhle auf Flores schlummerte im Boden. Sein Besitzer war ein Schwergewicht, das bisher niemand kannte.

Forschende haben in der Höhle Liang Bua auf der Insel Flores eine Vogelart nachgewiesen, die der Wissenschaft bislang nicht bekannt war. Es handelt sich um ein Großfußhuhn. Den Beleg liefert ein Beinknochen, der 2009 geborgen wurde und aus Ablagerungen mit einem Alter von bis zu 190.000 Jahren stammt.

Gefunden wurde das Stück in etwa 6,8 Metern Tiefe unterhalb des heutigen Höhlenbodens. Die Schichten, in denen es lag, werden auf 190.000 bis 120.000 Jahre datiert. Liang Bua ist zudem als Fundstelle des Homo floresiensis bekannt.

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Neue Art beschrieben

Anhand eines erhaltenen Laufknochens ließ sich eine bis dahin unbekannte Großfußhuhn-Art nachweisen. Ein Team der University of Bergen unter der Leitung von Prof. Hanneke J. M. Meijer stellte das Fossil den Skeletten lebender und bereits ausgestorbener Großfußhühner gegenüber. Schließlich beschrieben die Forschenden die Art unter dem Namen Megapodius rokusi.

Achtfaches Gewicht

Schätzungen zufolge brachte der urzeitliche Vogel 3,9 Kilogramm auf die Waage und ist damit der größte bislang bekannte Vertreter seiner Gattung. Das heute auf Flores lebende Großfußhuhn Megapodius reinwardt kommt hingegen nur auf etwa 0,5 bis 1,2 Kilogramm. Der Verwandte aus der Urzeit war somit ungefähr achtmal so schwer.

Veröffentlicht wurde die Studie im Fachjournal Alcheringa.