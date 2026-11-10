Bis zu 2.000 Euro pro Kilo: Wo in Bosnien die wertvollen Trüffel wachsen

In den Wäldern Bosniens wächst eine Delikatesse, die Tausende Euro pro Kilogramm wert sein kann. Rund um Banja Luka suchen Sammler mit speziell ausgebildeten Hunden nach den begehrten Trüffeln.

In den Wäldern rund um Banja Luka wächst unter der Erde eine begehrte Delikatesse. Mehrere Trüffelarten gedeihen dort, doch wer sie finden will, braucht Erfahrung, Wissen und speziell ausgebildete Hunde. Heuer setzen Hitze und Trockenheit der Pilzsaison allerdings kräftig zu.

In der Region rund um Banja Luka wurden nach Angaben örtlicher Pilzexperten bisher 12 bis 13 Trüffelarten nachgewiesen, von denen etwa sieben bis acht kommerziell nutzbar sind. Allerdings macht die Trockenheit den Pilzsammlern in diesem Herbst zu schaffen. Nach dem heißen und niederschlagsarmen Sommer fällt die allgemeine Pilzsaison deutlich schwächer aus als in den Vorjahren. Wie stark speziell die Trüffelernte betroffen ist, lässt sich bislang nicht beziffern.

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Dabei hatte die Saison vielversprechend begonnen. Die hohen Temperaturen im August und September bremsten dann aber Wachstum und Fruchtbildung.

Mijodrag Vuković aus Krupa na Vrbasu, bekannt als „Vuk Tartufi“, ist Präsident des ökologisch-pilzkundlichen Vereins „Tartuf“ aus Banja Luka. Gegenüber dem Sender RTRS erklärte er, dass die Pilzsaison zunächst gut begonnen habe. Die hohen Temperaturen im August hätten jedoch das Wachstum vieler Pilze beeinträchtigt, die normalerweise im September und Oktober zu finden gewesen wären.

Die Sammler hoffen nun auf günstigere Wetterbedingungen und eine neue Wachstumsphase, insbesondere bei Steinpilzen.

Suche mit Hunden

Trüffel reifen unter der Erdoberfläche und sind ohne speziell ausgebildete Hunde kaum aufzuspüren. Die Tiere nehmen mit ihrem feinen Geruchssinn den Duft reifer Knollen wahr und markieren die Stelle. Danach wird vorsichtig ausgegraben.

Der Schauspieler Dusko Mazalica geht dieser Suche als Hobby nach, an seiner Seite ist Koko, ein Lagotto Romagnolo. „Das sind für mich unbezahlbare Momente. Man verbringt Zeit mit dem Hund in der Natur, genießt es und findet nebenbei noch etwas Interessantes“, sagt Mazalica. Bei einem Ausflug kommen manchmal 100 bis 300 Gramm für den Eigenbedarf zusammen.

Preise im Vergleich

Trüffel gehören zu den teuersten Speisepilzen der Welt. Nach Angaben örtlicher Sammler können schwarze Trüffel in Bosnien und Herzegowina bis zu 1.200 Konvertible Mark (rund 615 Euro) pro Kilogramm kosten. Besonders begehrte weiße Trüffel erreichen demnach bis zu 4.000 KM (rund 2.045 Euro). Je nach Art, Qualität und Verkaufsweg können die Preise erheblich schwanken.

Auch in den Nachbarländern werden hohe Preise erzielt. In Serbien wurden für bestimmte schwarze Trüffel etwa 50 Euro pro Kilogramm genannt, während hochwertige weiße Exemplare zwischen 2.000 und 2.500 Euro erreichen können. In Kroatien kosten schwarze Sommertrüffel laut regionalen Marktberichten rund 200 Euro pro Kilogramm.

Noch höhere Preise sind bei besonders hochwertigen weißen Trüffeln möglich. Auf einzelnen Märkten und Messen werden für Spitzenexemplare sogar bis zu 5.000 Euro pro Kilogramm genannt. Dabei handelt es sich jedoch um außergewöhnliche Preisangaben und nicht um einen allgemeinen Marktpreis. Entscheidend sind unter anderem Trüffelart, Größe, Reife, Qualität und Nachfrage.