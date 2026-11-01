Bis zu 302 Euro für den Skikurs: Fördertopf leer, Eltern sollten jetzt nachfragen

Der Skikurs ist geplant, doch eine finanzielle Entlastung steht für neue Anträge nicht mehr zur Verfügung: Der steirische Reisekosten-Fördertopf ist ausgeschöpft. Welche andere Hilfe Familien bekommen können, hängt auch davon ab, welche Schule ihr Kind besucht.

Bus, Unterkunft, Liftkarte, vielleicht noch Leihski: Wer den Elternbrief für eine Wintersportwoche bekommt, muss mehrere Ausgaben einplanen. In der Steiermark lohnt sich jetzt eine zusätzliche Frage an die Schule: Wurde für die Fahrt bereits eine Förderung zugesagt oder wurde bisher nur damit gerechnet?

Der Fördertopf ist schon vor dem Winter leer

Auf der offiziellen Seite zur Schulskikurs-Förderung 2026/27 steht unübersehbar: „Budgetmittel aufgebraucht!“ Laut Förderrichtlinie werden nach Ausschöpfung des Budgets keine weiteren Anträge angenommen. Bereits erteilte Zusagen sind damit nicht automatisch aufgehoben.

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Die Aktion richtet sich an steirische Schulen. Sie unterstützt die An- und Rückreise mit Bus oder Bahn zu einem Wintersportort innerhalb der Steiermark. Transfers während der Woche gehören nicht dazu. Auch Unterkunft, Liftpass und Ausrüstung werden durch diese Förderung nicht bezahlt.

Zum Start am 17. September waren 200.000 Euro ausgewiesen. Die vollständigen Anträge wurden nach Eingangsreihenfolge berücksichtigt. Voraussetzung waren unter anderem mindestens vier Übernachtungen und drei Angebote befugter Verkehrsunternehmen, aus denen der Bestbieter auszuwählen war.

Das genaue Datum, an dem der Topf erschöpft war, nennt die Förderseite nicht. Wie viele Familien dadurch höhere Beiträge zahlen müssen, lässt sich daraus ebenfalls nicht ablesen.

Was das für die Rechnung bedeuten kann

Entscheidend ist, wie die Schule kalkuliert hat. Wurde der Zuschuss bereits bewilligt? Oder stand die Finanzierung noch unter Vorbehalt? Aus dem leeren Topf allein folgt keine bestimmte Mehrbelastung pro Kind.

Ein vereinfachtes Rechenbeispiel zeigt die Größenordnung: Kostet ein Bus angenommen 1.800 Euro und werden diese Kosten auf 30 Kinder verteilt, ergeben sich 60 Euro pro Kind. Würde eine eingeplante vollständige Busförderung ausfallen und die Schule die gesamte Lücke so weitergeben, wäre das der zusätzliche Anteil. Das ist eine Beispielrechnung, kein erhobener Durchschnittspreis.

Eltern sollten sich deshalb die einzelnen Kostenpositionen zeigen lassen. Erst dann wird sichtbar, ob die Fahrt, das Quartier oder die Ausrüstung den größten Anteil ausmacht.

Bis zu 302 Euro: Eine andere Hilfe bleibt möglich

Unabhängig vom steirischen Reisekostentopf gibt es eine Bundesunterstützung für finanziell bedürftige Schülerinnen und Schüler. Sie kann bis zu 302 Euro betragen. Erfasst sind mindestens viertägige Schulveranstaltungen außerhalb des Schulortes, darunter auch Sport- und Projektwochen oder Sprachreisen.

Bei dieser Unterstützung gibt es allerdings eine wichtige Grenze: Die Schulart entscheidet mit. Dazu gehören insbesondere AHS sowie berufsbildende mittlere und höhere Schulen. Weitere ausdrücklich erfasste Einrichtungen sind etwa Praxisschulen einer Pädagogischen Hochschule des Bundes.

Gewöhnliche öffentliche Volksschulen, Mittelschulen, Polytechnische Schulen und Berufsschulen sind von dieser Bundesunterstützung nicht erfasst. Familien sollten dort bei Gemeinde oder Land nach anderen Möglichkeiten fragen. Eine solche Hilfe ist damit noch nicht garantiert.

Nicht jeder ausländische Pass ist ein Hindernis

Auch Kinder ohne österreichische Staatsbürgerschaft können unter bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt werden. Das betrifft unter anderem EU-/EWR-Staatsangehörige und bestimmte Schutzberechtigte.

Für Drittstaatsangehörige kann eine andere Voraussetzung relevant sein: Ein Elternteil war mindestens fünf Jahre in Österreich einkommensteuerpflichtig und hatte hier seinen Lebensmittelpunkt. Ein serbischer oder bosnischer Pass bedeutet deshalb nicht automatisch eine Absage. Die persönlichen Voraussetzungen sollten Familien von der zuständigen Beihilfenbehörde prüfen lassen.

Diese Frist sollten Eltern kennen

Für die Bundesunterstützung müssen die vollständigen Unterlagen im Schuljahr 2026/27 spätestens am 30. April 2027 eingebracht werden. Sinnvoll ist der Antrag vor der Veranstaltung. Einkommen, Familienstand und Familiengröße zum Antragszeitpunkt bestimmen die Beurteilung der Bedürftigkeit.

Der Antrag ist online mit ID Austria und unterschriebener Schulbestätigung oder auf Papier möglich. Für einen alleinigen Antrag dient das Formular SUB, gemeinsam mit Schul- oder Heimbeihilfe das Formular SUA. Zuständig ist je nach Schule die Bildungsdirektion oder das Bildungsministerium.

Bevor Eltern wegen der Kosten absagen, sollten sie außerdem frühzeitig mit der Schule sprechen: Gibt es Leihmaterial, einen Elternvereinsfonds oder eine andere individuelle Unterstützung? Welche Möglichkeiten tatsächlich bestehen, muss die Schule konkret klären.

Die wichtigste Frage bleibt: Welcher Betrag steht für unser Kind nach allen bestätigten Zuschüssen wirklich auf der Rechnung?